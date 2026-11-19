Piłkarze ekstraklasy wznawiają rozgrywki w ramach 15. kolejki po przerwie na mecze reprezentacji narodowych. W niedzielę o godzinie 14.45 lider i mistrz Polski Lech Poznań zagra na wyjeździe z GKS-em Katowice. Poznański zespół ma 32 punkty oraz jedno spotkanie zaległe, a obecnie rywalizuje w fazie zasadniczej Ligi Europy wspólnie z Jagiellonią Białystok.

Gospodarze niedzielnego starcia zajmują ósmą pozycję z dorobkiem 21 punktów i są pierwszym polskim klubem, który odpadł w eliminacjach Ligi Konferencji. Lech przystąpi do rywalizacji bez kilku kluczowych graczy, w tym między innymi Szwedów Patrika Walemarka i Mikaela Ishaka. Zespół z Katowic z sześciu spotkań rozegranych w tym sezonie na własnym stadionie wygrał pięć.

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W sobotę o godzinie 17.30 wicelider tabeli Górnik Zabrze zmierzy się na wyjeździe z szóstym Zagłębiem Lubin. Zabrzanie zgromadzili do tej pory 31 punktów, natomiast ich rywale mają na koncie 23 punkty. Podopieczni trenera Leszka Ojrzyńskiego rzadko tracą punkty u siebie – z siedmiu meczów domowych wygrali pięć, jeden zremisowali i jeden przegrali.

Do 15. kolejki dwa kluby przystąpią z nowymi szkoleniowcami. W sobotę Cracovia podejmie Jagiellonię Białystok, a drużynę poprowadzi Aleksandar Vuković, który zastąpił na stanowisku Bartosza Grzelaka.

Na zakończenie tej serii spotkań Wieczysta Kraków zmierzy się w poniedziałek z Motorem Lublin. Krakowski zespół wystąpi w roli gospodarza na stadionie miejscowej Wisły. Drużynę po raz pierwszy poprowadzi Jacek Zieliński, który został zatrudniony w miejsce Zeljko Kopicia.