"Lace nails" (koronkowy manicure) to elegancka i subtelna alternatywa dla tradycyjnych świątecznych wzorów na paznokciach, inspirowana delikatnymi koronkami.

"Lace nails" są idealne na świąteczne okazje, takie jak wigilijna kolacja czy sylwestrowe spotkanie, pasując do klasycznych i eleganckich stylizacji.

To doskonała opcja dla osób szukających subtelnego, ale efektownego zdobienia, które nie jest krzykliwe i daje możliwości personalizacji.

Koronka na paznokciach zamiast klasycznych wzorów

Świąteczny manicure nie musi być przesadnie kolorowy ani pełen tematycznych ozdób. "Lace nails" to propozycja dla osób, które lubią delikatne, kobiece akcenty, ale jednocześnie chcą, by paznokcie przyciągały spojrzenia. Inspiracją jest tradycyjna koronka - jej drobne wzory, ornamentalne wykończenia i charakterystyczna, niemal ażurowa struktura. Najczęściej zdobienie wykonuje się na mlecznej, beżowej lub jasnoróżowej bazie. Białe, cienkie linie przypominające koronkowy materiał nadają całości lekkości. Można zdecydować się na dekorację wszystkich paznokci albo ozdobić jedynie dwa, pozostawiając pozostałe w jednolitym kolorze. Właśnie w tym tkwi urok tego trendu - nie trzeba wiele, by uzyskać efekt eleganckiego manicure.

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Jak wykonać lace nails? Instrukcja krok po kroku

Do stworzenia koronkowego wzoru przyda się cienki pędzelek do zdobień, jasny lakier lub żel oraz dobrze przygotowana płytka. Najpierw należy nadać paznokciom kształt, opracować skórki i nałożyć bazę. Następnie aplikujemy wybrany kolor, najlepiej w delikatnym odcieniu nude, i utwardzamy go, jeśli pracujemy z lakierem hybrydowym. Kolejny krok to rysowanie ornamentów. Cienkim pędzelkiem można tworzyć łuki, małe kropeczki, kratki i faliste linie, które razem przypominają koronkową tkaninę. Nie trzeba od razu perfekcyjnie odwzorowywać skomplikowanych wzorów. Czasem kilka drobnych elementów wystarczy, by paznokcie wyglądały naprawdę efektownie. Na koniec całość zabezpieczamy topem.

Do jakich stylizacji pasuje koronkowy manicure?

"Lace nails" świetnie komponują się z klasyczną świąteczną garderobą. Będą pasować do czarnej sukienki, satynowej bluzki, eleganckiego garnituru czy swetra w odcieniu kremowym. Można je również zestawić z biżuterią w kolorze złota lub srebra. To dobry wybór zarówno na wigilijną kolację, jak i sylwestrowe spotkanie. Koronkowe zdobienia nie są krzykliwe, dlatego nie konkurują z ubraniem ani dodatkami. Jeśli w tym roku masz ochotę zrezygnować z typowo świątecznych motywów, ten manicure może okazać się strzałem w dziesiątkę. Jest klasyczny, ale nie nudny, a przy tym daje sporo możliwości personalizacji.

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