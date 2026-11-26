Żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin od sezonu 2027 przez dwa lata będą występować w roli gospodarza w Gnieźnie. Umowa między klubem a miastem Gniezno została zawarta na dwa kolejne sezony. Zmiana ta wynika z planowanej, poważnej modernizacji dotychczasowego stadionu w Lublinie przy Alejach Zygmuntowskich.

Dotychczasowy obiekt przez ponad pół wieku przechodził jedynie kosmetyczne prace remontowe, które były niezbędne do uzyskania licencji na organizację zawodów. Nowy stadion w Lublinie ma być gotowy w 2028 roku. Zapewni on najwyższy komfort kibicom i zawodnikom, spełni najwyższe standardy techniczne i będzie mógł gościć najważniejsze zawody żużlowe na świecie.

Jakub Kępa, prezes Orlen Oil Motoru, wyjaśnił powody wyboru nowego miejsca.

„Wierzę, że Gniezno przyjmie nas z entuzjazmem. Po skrupulatnych poszukiwaniach i rozpatrzeniu wielu opcji doszliśmy do wniosku, że właśnie gnieźnieński obiekt najlepiej i najszybciej będzie w stanie spełnić warunkowe wymagania PGE Ekstraligi, a nam zależało na znalezieniu środowiska przychylnego, otwartego i dostrzegającego potencjał tego ruchu”.

„Chcieliśmy się przenieść w miejsce, które kocha żużel, ma bogate tradycje i jest spragnione speedwaya na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że dzięki występom Motoru w pierwszej stolicy Polski uda się odbudować modę na nasz ukochany sport”.

Sukcesy Motoru Lublin. Powiązania z Gnieznem

Klub z Lublina w sześciu ostatnich latach nie schodził z podium drużynowych mistrzostw kraju. W latach 2022-2024 zespół zdobył trzy złote medale z rzędu. Kapitanem drużyny jest sześciokrotny indywidualny mistrz świata Bartosz Zmarzlik.

W przeszłości wielu zawodników reprezentowało barwy klubów z obu miast. Marek Kępa, który został wybrany żużlowcem 60-lecia w Lublinie, po ośmiu latach jazdy w macierzystym Motorze przeniósł się do Startu Gniezno. W latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia znaczącą postacią w tych zespołach był Czech Antonin Kasper. Ponadto w obu drużynach ścigali się między innymi Stanisław Burza, Marek Dera, Mariusz Franków, Mariusz Puszakowski i Simon Stead.

Prezydent Gniezna Michał Powałowski wskazał na korzyści płynące z zawartego porozumienia.

„Dla Gniezna to ogromna szansa. Obecność zespołu trzykrotnego mistrza Polski oraz światowej klasy zawodników i żużla na najwyższym poziomie to nie tylko wielkie sportowe emocje, ale również promocja miasta i możliwość przyciągnięcia na stadion przy Wrzesińskiej kibiców z całej Polski. Chcemy wykorzystać ten okres nie tylko do organizacji wielkiego speedwaya, ale również do budowania trwałych fundamentów dla przyszłości tej dyscypliny w Gnieźnie”.