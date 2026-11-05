Włodzimierz Szaranowicz uhonorowany przez TVP. Studio przy Woronicza zyskało jego imię

W ubiegłym roku Włodzimierz Szaranowicz po długiej nieobecności ponownie zaczął pokazywać się publicznie. Wybitny sprawozdawca, którego głos towarzyszył między innymi największym triumfom Adama Małysza, pojawił się na premierze książki swojego redakcyjnego kolegi i innej ikony TVP, Dariusza Szpakowskiego. Wcześniejsze wycofanie się dziennikarza z życia medialnego najpewnej wynikało z problemów zdrowotnych, gdyż Włodzimierz Szaranowicz cierpi na chorobę Parkinsona. Ku radości sympatyków, od pewnego czasu coraz częściej uczestniczy on jednak w różnych wydarzeniach.

QUIZ: Legendarne komentarze Włodzimierza Szaranowicza? Kiedy padły te słowa?

Teraz gdy funkcjonuję na wolnych obrotach, jest w miarę w porządku. Jeśli gdzieś wychodzę, odzyskuję werwę w mówieniu, umysł działa lepiej

Tak o swoim samopoczuciu opowiedział w wywiadzie udzielonym Dariuszowi Faronowi z Wirtualnej Polski. Dziennikarz zaprezentował dobrą formę między innymi podczas uroczystości wręczenia medialnej Nagrody Mariusza Waltera. Teraz bezpośrednio z Telewizji Polskiej napłynęły kolejne, znakomite i oficjalne wieści dotyczące legendarnego komentatora.

Włodzimierz Szaranowicz – jeden z najwybitniejszych komentatorów sportowych w historii Polski i legenda Telewizji Polskiej – został przez nadawcę uhonorowany w szczególny sposób. Od czwartku, 5 listopada 2026 roku, studio S7 w siedzibie TVP przy ulicy Jana Pawła Woronicza 17 w Warszawie oficjalnie nosi imię dziennikarza. To wyraz uznania Telewizji Polskiej dla wieloletniej pracy Włodzimierza Szaranowicza i jego ogromnego wkładu w rozwój dziennikarstwa sportowego

Taką informację przekazała w oficjalnym oświadczeniu Telewizja Polska, doceniając dorobek komentatora. W przygotowanej galerii prezentujemy kadry z tej wyjątkowej uroczystości oraz archiwalne zdjęcia Włodzimierza Szaranowicza.

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