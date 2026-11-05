Są wyniki sekcji zwłok Jesúsa de Miguela! To dlatego zmarł po faulu bramkarza

W środę sędzia Ewa Esther Juárez Fernández otrzymała od patologów z Teneryfy wstępne sprawozdanie, w którym jako bezpośredni powód zgonu wpisano „silny uraz klatki piersiowej”. Dokument ma na razie charakter roboczy, ponieważ pełne konkluzje pojawią się dopiero po przeprowadzeniu testów toksykologicznych, dodatkowych ekspertyz oraz analizie dokumentacji medycznej ze szpitala. Organy sądowe wszczęły w tej sprawie postępowanie z urzędu, w ramach którego śledczy badają przebieg samego starcia, sposób udzielenia pierwszej pomocy na murawie oraz organizację transportu medycznego.

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się 2 listopada na obiekcie Heliodoro Rodríguez López podczas spotkania ligi Segunda División, w którym rywalizowały ekipy Tenerife i Andorry. W doliczonym czasie meczu bramkarz Jesús Owono wybiegł daleko poza swoje pole karne i brutalnie sfaulował Jesúsa de Miguela, uderzając go kolanem w klatkę piersiową. W efekcie tego zderzenia u poszkodowanego ustały krążenie oraz oddech. Ratownicy zdołali przywrócić piłkarzowi tętno i przetransportowali go do placówki medycznej, jednak tam jego kondycja neurologiczna uległa pogorszeniu, co doprowadziło do śmierci zawodnika kolejnego dnia rano. Pierwsze wnioski z sekcji jednoznacznie dowodzą, że zgon był bezpośrednim skutkiem mocnego uderzenia w klatkę piersiową podczas boiskowej akcji.