Śmierć mamy Agnieszki Maciąg zaledwie rok po odejściu córki

W listopadzie 2025 roku po długiej walce z chorobą odeszła Agnieszka Maciąg, co stanowiło potężny cios dla jej rodziny. Teraz bliscy modelki muszą zmierzyć się z kolejnym dramatem. Syn gwiazdy, Michał Maciąg, poinformował o śmierci swojej ukochanej babci ze strony matki, Wandy Kozak.

Wspólne zdjęcia z babcią pojawiły się na profilu zmarłej modelki we wtorek, 17 listopada 2026 roku. Opublikował je Michał Maciąg, dołączając obszerny i niezwykle emocjonalny wpis, w którym przyznał, że przeczuwał nadejście tej tragedii.

Syn Agnieszki Maciąg apeluje do internautów po stracie babci

W swoim wpisie Michał Maciąg wytłumaczył powody publicznego ogłoszenia żałoby. Chciał w ten sposób sprawić, aby jak największe grono odbiorców wspomniało zmarłą i poświęciło jej chwilę uwagi. Dodał również, że publikacja pożegnania na facebookowym koncie Agnieszki Maciąg nie jest przypadkowa, gdyż jego mama z pewnością pragnęłaby w ten sposób uhonorować własną rodzicielkę.

Bolesne doświadczenie skłoniło syna modelki do podzielenia się głębokimi przemyśleniami. Zaapelował do użytkowników sieci o to, by szanowali obecność swoich najbliższych i nie marnowali życia na zbędne spory.

Michał Maciąg wspomina relację Agnieszki Maciąg z mamą

„Dzisiaj rano zmarła moja ukochana Babcia Wandzia

355 dni po śmierci ukochanej Mamy... niestety czułem, wiedziałem, że tak będzie.

Mama codziennie dzwoniła do Babci Wandzi, były cały czas blisko ze sobą, więc rozpacz jaką Babcia przechodziła musiała odbić się na jej zdrowiu, które było od dłuższego czasu w słabym stanie, stąd przekonanie.

Czemu piszę ten post? Ponieważ zdanie, które stało się frazesem, że istnieje tylko świadomość jest dobitnie w stanie w jakim jestem teraz odczuwalny. Innymi słowy mam przez ten krótki czas pełne zrozumienie abstrakcji, ulotności rzeczy/pojęć takich jak pieniądze, sława, władza, wstyd, ambicja, nienawiść, obraza, duma i tak dalej i tym podobne. Jak idiotyczna jest wojna polityczna, wojna w ogóle...

Co za tym idzie głęboko wierzę, że czytając ten post pojawi się Wanda Kozak (kochana Babunia) przez chwilę w Twojej świadomości, czyli w jednym wszystkim. Zapali się na chwilę jak świeca w małym Wszechświecie którą jest Twoja świadomość, Wasza myśl. (...)

Jestem przekonany, że Mama też chciałaby jakiegoś uczczenia Babci, dlatego udostępniam ten post na socialach Mamy.

Zdjęcia są z mojej 18-stki, najpiękniejszego dnia w moim życiu, rodzina w komplecie, ale przede wszystkim Babcia Wandzia jest na nich piękna, zdrowa i szczęśliwa. Taka jaką ją zapamiętam.

Zdążyłem mówić Babci, że ją bardzo kocham, może było to proste bo dostałem od niej tak dużo miłości. Odeszła druga z trzech kobiet od której dostałem najwięcej miłości w swoim życiu. Na ostatnim zdjęciu mam nadzieję, że jak najdłużej trzecia, czyli Babcia Basia Wrzesińska

Dziękuję Babciu Wandziu odpoczywaj ze swoją córusią Kocham Cię

Mam dosyć bólu, złości, nienawiści, serio jest tylko miłość reszta to bzdura. Weźcie kochajcie swoich których macie bez marnowania życia na niesnaski. Ja od dzisiaj robię wszystko żeby ode mnie wychodziło tylko dobro czyli maksymalizowanie dobrostanu i minimalizowanie (idealnie zero) zwiększania ilości cierpienia na tym świecie. Jakkolwiek kurna banalnie to zabrzmi.” - napisał Michał Maciąg na Facebooku.

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Mąż Agnieszki Maciąg żegna zmarłą teściową

Wpis syna spotkał się z szybką reakcją męża Agnieszki Maciąg, Roberta Woleńskiego. Znany fotograf również poświęcił zmarłej teściowej pełne zadumy słowa, gdyż kolejna bolesna strata w zaledwie rok po odejściu ukochanej żony mocno nim wstrząsnęła.

„Są takie osoby w naszym życiu, których obecność jest częścią naszego istnienia. Mama jest jedną z nich. To od niej zaczyna się nasza historia. Jej miłość, troska, cierpliwość i poświęcenie często dopiero z upływem lat nabierają pełnego znaczenia.

Kiedy odchodzi mama, świat na chwilę traci swój naturalny porządek. Nawet jeśli jesteśmy dorośli, nawet jeśli mamy własne życie, rodziny i doświadczenia, w głębi serca pozostajemy dziećmi, które chciałyby jeszcze raz usłyszeć jej głos, zobaczyć uśmiech i poczuć jej bliskość.

Przychodzi tęsknota. Czasem niedowierzanie. Czasem żal, że nie będzie już kolejnej rozmowy, wspólnej chwili, możliwości powiedzenia czegoś, co wydawało się, że można powiedzieć później.

Ale może właśnie wtedy zaczynamy rozumieć, że miłość nie jest wyłącznie obecnością drugiego człowieka obok nas. Mama pozostaje w tym, czego nas nauczyła. W wartościach, które nam przekazała. W sposobie, w jaki kochamy, troszczymy się o innych i patrzymy na świat.” - przekazał mąż Agnieszki Maciąg.

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