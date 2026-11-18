Impreza modowa przygotowana przez markę MMC Studio przyciągnęła liczne grono celebrytów, którzy z uśmiechem prezentowali się fotoreporterom na ściance. Głównym punktem wieczoru był pokaz premierowej kolekcji zatytułowanej „Reflect You”. Na wydarzeniu nie zabrakło samych autorów tych projektów, czyli duetu Ilony Majer i Rafała Michalaka.

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Grażyna Szapołowska, Edyta Herbuś i blogerki na pokazie MMC Studio

Zaproszenie na pokaz przyjęły czołowe polskie influencerki modowe, wśród których wyróżniała się ubrana od stóp do głów na biało Maffashion oraz pozująca w pudrowym różu Jessica Mercedes. Takie wybory udowadniają, że jasne barwy wypierają klasyczną czerń i coraz śmielej wkraczają na salony. Grażyna Szapołowska odjęła sobie lat dzięki białemu garniturowi zestawionemu z koronkowym dekoltem, podczas gdy wspomniana Jessica Mercedes wybrała efektowną sukienkę o kroju bombki. Przed obiektywami świetnie czuła się również Edyta Herbuś, która zaprezentowała luźny, biały zestaw przełamany złotym detalem.

Na klasyczny kontrast bieli oraz czerni zdecydowała się tego wieczoru Katarzyna Jungowska. Reżyserka przyciągała jednak spojrzenia przede wszystkim różowym płaszczem o fakturze misia, którym chętnie bawiła się przed aparatami.

Ilona Ostrowska i Katarzyna Warnke zachwyciły w czerni na imprezie MMC

Swoje niezwykle długie nogi odważnie wyeksponowała na ściance Ilona Ostrowska, którą widzowie doskonale pamiętają z roli Lucy w serialu „Ranczo”. Aktorka wybrała na ten wieczór czerń i wspólnie z Katarzyną Warnke oraz Agnieszką Grochowską znalazła się w gronie gwiazd, którym wieczorowe stylizacje wyraźnie odjęły lat.

Jakie jeszcze znane osobistości uświetniły swoją obecnością modową galę zorganizowaną przez MMC? Fotografie wszystkich gości pozujących na czerwonym dywanie zgromadziliśmy w naszej obszernej galerii.

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