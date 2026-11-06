Igor Herbut szczerze o ojcostwie. Tak dba o syna mimo zawodowych obowiązków

Dla wielu cenionych artystów w Polsce przełomem okazało się zgłoszenie do programu "Must be the music". To właśnie tam Igor Herbut z zespołem LemON podbił serca zarówno jury, jak i masowej publiczności. Od tamtej pory artysta łemkowskiego pochodzenia cieszy się w kraju olbrzymim poważaniem oraz coraz bogatszym dorobkiem zawodowym. W obliczu wielkiej kariery pozostaje jednak wierny korzeniom oraz trosce o dobro swoich najbliższych.

Igor Herbut ma syna. Po cichu rozstał się z jego mamą i strzeże prywatności

Piosenkarz w 2013 roku związał się z producentką telewizją Małgorzatą Dacko. Po kilku wspólnie spędzonych latach para doczekała się syna. Kai urodził się latem 2019 roku, stając się oczkiem w głowie rodziców. Niedawno na jaw wyszło, że Igor Herbut rozstał się z partnerką. Muzyk nie komentował publicznie tej sprawy, skupiając się przede wszystkim na ochronie ukochanego dziecka.

Według medialnych doniesień, aktualną partnerką Herbuta jest aktorka Pola Błasik, z którą ten zaczął pokazywać się na publicznych okazjach. Konsekwentnie chroni jednak prywatności i bardzo rzadko porusza w wywiadach tematy osobiste.

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Artysta łączy intensywną karierę z rodzicielstwem

Ostatnio Igor Herbut odstąpił od reguły i krótko, ale szczerze opowiedział o swojej relacji z synem. W rozmowie z magazynem "Viva" wokalista przyznał, że musi połączyć bardzo wymagające życie zawodowe z rolą ojca. Przede wszystkim - zależy mu na słuchaniu potrzeb dziecka, ponieważ sam wychował się w czasach, gdy dzieci nie były poważnie traktowane przez dorosłych.

- Słuchającym, obecnym po prostu. Takim, żeby Kai czuł, że może na mnie liczyć i że może mi ufać. Żeby po prostu wiedział, że jestem - powiedział Herbut, zapytany o to, jakim jest ojcem. - Bardzo dużo pracuję, jestem pracoholikiem. Dużo robię i to też ma wpływ na niego, na jego szczęście, jak się okazuje. Robimy utwór, który po airplayu lata kilka tygodni na jedynce i Kai gdzieś wyjeżdża z przyjaciółmi, na przykład, i nagle, w totalnie innym miejscu w Polsce, słyszy, że jego tata śpiewa ten numer. I on jest szczęśliwy, jest dumny z tego - dodał gwiazdor.

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