Zmieszaj ten nietypowy składnik z wodą i przetrzyj okap. Tłuszcz i brud znikną bez śladu

Okap kuchenny szybko pokrywa się tłustym osadem, ponieważ podczas gotowania drobinki tłuszczu unoszą się z parą wodną i osiadają na jego powierzchni.

Regularne czyszczenie obudowy i filtrów zapobiega gromadzeniu się uporczywego brudu.

Ten domowy sposób może pomóc rozpuścić tłuste zabrudzenia i szybko wyczyścić okap bez konieczności szorowania.

Dlaczego okap tak szybko się brudzi?

Okap kuchenny każdego dnia pracuje na pełnych obrotach, szczególnie jeśli często smażymy, gotujemy lub przygotowujemy potrawy na dużej ilości oleju. Podczas obróbki termicznej jedzenia drobinki tłuszczu unoszą się wraz z parą wodną i osiadają na obudowie, filtrach oraz innych elementach urządzenia. Z czasem tworzą nieprzyjemną, lepką warstwę, do której przyczepia się również kurz. Nie wystarczy więc przetrzeć powierzchni wilgotną ściereczką. Tłusty osad często tylko rozmazuje się po metalu, zamiast znikać. Właśnie dlatego warto wypróbować nieco inny sposób czyszczenia.

Tak szybko wyczyścisz okap bez szorowania

Olejek eukaliptusowy kojarzy się przede wszystkim z intensywnym, świeżym zapachem. Ma jednak również właściwości rozpuszczające niektóre substancje tłuszczowe. Zawiera między innymi eukaliptol, związek, który może pomóc w rozpuszczaniu tłuszczu i usuwaniu lepkiego osadu. W praktyce oznacza to, że odpowiednio zastosowany olejek może ułatwić odklejenie zabrudzeń od powierzchni okapu. Najlepiej sprawdzi się przy niewielkich, świeższych osadach.

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Jak wyczyścić okap olejkiem eukaliptusowym?

Przygotowanie domowego środka do czyszczenia okapu jest bardzo proste. Wystarczy kilka kropli olejku eukaliptusowego, ciepła woda i miękka ściereczka. Można też zastosować niewielką ilość płynu do mycia naczyń, który pomoże zemulgować tłuszcz. Najpierw należy odłączyć okap od zasilania i poczekać, aż jego powierzchnia całkowicie ostygnie. Następnie warto przygotować roztwór z ciepłej wody, kilku kropli płynu do naczyń i jednej lub dwóch kropli olejku. Ściereczkę należy lekko zwilżyć mieszanką, a później delikatnie przetrzeć zabrudzone miejsca. W przypadku bardziej uporczywego osadu można przyłożyć do okapu nasączony ręcznik papierowy na kilka minut, aby zmiękczyć zabrudzenia. Na koniec powierzchnię trzeba przetrzeć czystą wodą i dokładnie osuszyć. Przed zastosowaniem mieszanki należy sprawdzić zalecenia producenta okapu i wykonać próbę na mało widocznym fragmencie. Olejki eteryczne mogą uszkadzać niektóre tworzywa, powłoki i uszczelki. Nie należy również spryskiwać nimi bezpośrednio silnika, elementów elektrycznych ani filtrów.

O tym należy pamiętać podczas czyszczenia okapu

Sama obudowa to nie wszystko. Warto pamiętać także o metalowych filtrach, które zatrzymują drobinki tłuszczu podczas gotowania. Zwykle można je myć ręcznie lub w zmywarce, o ile producent urządzenia na to pozwala. Filtry węglowe mają natomiast inne przeznaczenie i zazwyczaj wymagają wymiany zgodnie z instrukcją. Olejek eukaliptusowy może być ciekawym dodatkiem do domowych porządków i pomóc w usuwaniu tłustego osadu z okapu. Najlepiej stosować go w niewielkiej ilości, w połączeniu z płynem do naczyń i ciepłą wodą. Nie warto jednak przesadzać z jego stężeniem, a także pamiętać, aby nie stosować go, jeśli producent tego zabrania. Najważniejsza jest jednak systematyczność w czyszczeniu okapu. Regularne przecieranie powierzchni sprawi, że tłuszcz nie zdąży stworzyć trudnej do usunięcia warstwy.

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