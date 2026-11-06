Andziaks chce być jak Książulo! Influencerka sprzedaje przekąski w Biedronce

Andziaks sprzedaje herbaty i rollsy

Andziaks poinformowała, że pracowała nad tym projektem od dawna i trudno było jej utrzymać go w tajemnicy. 6 listopada dwa jej produkty trafiły do oferty Biedronki. W supermarkecie można już kupić dwa warianty rollsów. Jedne z matchą, a drugie o smaku biscuit. Andziaks oferuje też dwie mrożone herbaty. O smaku malinowym i o smaku miodu i cytryny.

Zobaczcie tylko jak one wyglądają. Wygląd jest drugoplanowy, bo naprawdę smak jest tak cudowny, że ja jeszcze nigdy takich pysznych herbat nie piłam - mówi podekscytowana Andziaks.

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Który smak jest lepszy?

Influencerka przed wypuszczeniem produktów do sprzedaży poczęstowała nimi znajomych. W przypadku rollsów byli oni podzieleni.

Jak pytamy naszych bliskich, to w sumie jest pół na pół, jeżeli chodzi o smaki. Jedni mówią, że matcha wygrywa, drudzy mówią, że biskuit wygrywa. Sami musicie przetestować już dziś dostępne do zakupów w Biedronce - opowiada Andziaks.

Czy rollsy i herbaty faktycznie podbiły serca ludzi?

Internauci nie są zachwyceni

W komentarzach pod postem Andziaks pojawiły się pierwsze komentarze i niestety większość z nich wskazuje na słaby skład produktów.

Straszna szkoda, że to kolejne produkty tworzone przez wpływowe osoby z tak fatalnym składem. Szczególnie, że będą po nie sięgać też dzieci i młodzież, pewnie w niemałych ilościach, bo sprzedaż i zarobek musi się zgadzać… A jakby tak, wykorzystać ten ogromny wpływ i stworzyć coś, co nie pogłębia problemów zdrowotnych i rosnącego z roku na rok poziomu otyłości? Ciekawe czy doczekam się czasów, kiedyś popularność będzie wykorzystana w dobry sposób, zwłaszcza w branży spożywczej - napisała dietetyk Roksana Środa.

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