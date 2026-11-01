Dzień Wszystkich Świętych czy Zaduszki? Te daty wciąż bywają ze sobą mylone

Choć nazwy „Wszystkich Świętych” i „Zaduszki” bywają używane zamiennie, oznaczają dwa różne dni w kalendarzu liturgicznym. Pierwszy przypada 1 listopada, a drugi dzień później – 2 listopada.

Uroczystość Wszystkich Świętych poświęcona jest wszystkim świętym, zarówno tym kanonizowanym, jak i osobom, których imion nie znamy. To nie jest wyłącznie święto poświęcone pamięci naszych bliskich zmarłych.

Zaduszki, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, są dniem szczególnej modlitwy za tych, którzy odeszli. Tradycja tych obchodów w Kościele zachodnim wiąże się z działalnością opata Odylona z Cluny w 998 roku.

W Polsce głównym dniem odwiedzania cmentarzy stał się 1 listopada, między innymi dlatego, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Warto jednak pamiętać, że obie listopadowe daty mają odrębne znaczenie religijne i tradycję.

1 listopada – kogo wspominamy w Dzień Wszystkich Świętych?

Uroczystość Wszystkich Świętych przypada 1 listopada. W Kościele katolickim jest to dzień poświęcony wszystkim świętym – zarówno tym oficjalnie kanonizowanym, jak i osobom, których imion nie znamy, ale które według wiary osiągnęły zbawienie. Nie jest to więc święto poświęcone wyłącznie zmarłym członkom naszych rodzin, choć właśnie z takimi wspomnieniami najczęściej kojarzy się w Polsce.

Początki tej uroczystości sięgają pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy wspominano męczenników. Z czasem święto nabrało szerszego charakteru, a data 1 listopada została utrwalona w Kościele zachodnim w średniowieczu. W Polsce jest to dzień wolny od pracy, dlatego wiele osób wykorzystuje go na odwiedziny grobów, spotkania rodzinne i udział w nabożeństwach.

Dzień Wszystkich Świętych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

2 listopada – czym różnią się Zaduszki?

Dzień Zaduszny, nazywany również Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, obchodzony jest 2 listopada. W odróżnieniu od uroczystości Wszystkich Świętych jest to dzień szczególnej modlitwy za wszystkich zmarłych. W tradycji katolickiej pamięć obejmuje zwłaszcza tych, którzy – zgodnie z nauczaniem Kościoła – potrzebują oczyszczenia przed osiągnięciem pełni zbawienia.

Zwyczaj obchodzenia Zaduszek w Kościele zachodnim wiąże się z działalnością opata benedyktyńskiego Odylona z Cluny, który w 998 roku zarządził szczególne modlitwy za zmarłych w klasztorach swojej wspólnoty. Z czasem obchody rozpowszechniły się w Europie, a na ziemiach polskich Dzień Zaduszny jest znany od średniowiecza.

Dlaczego większość osób odwiedza cmentarze już 1 listopada?

Choć oba dni mają odrębne znaczenie, w Polsce zwyczaj odwiedzania grobów bliskich mocno związał się z 1 listopada. Duże znaczenie ma fakt, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy, co ułatwia rodzinom spotkanie i wspólne wyjście na cmentarz. Wiele osób odwiedza groby również 2 listopada, jednak w powszechnej świadomości to właśnie Wszystkich Świętych stało się głównym dniem listopadowych wizyt.

Warto zatem zapamiętać prostą różnicę: 1 listopada wspominamy wszystkich świętych, a 2 listopada modlimy się za wszystkich wiernych zmarłych. Oba dni łączy pamięć o tych, którzy odeszli, ale ich znaczenie w tradycji religijnej nie jest takie samo.