Dzień Wszystkich Świętych czy Zaduszki? Te daty wciąż bywają ze sobą mylone

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-11-01 7:00

Początek listopada w Polsce kojarzy się przede wszystkim z odwiedzaniem cmentarzy, zapalaniem zniczy i wspominaniem bliskich, którzy odeszli. Wiele osób używa jednak określeń „Wszystkich Świętych” i „Zaduszki” zamiennie, choć w kalendarzu liturgicznym oznaczają one dwa różne dni. Różnica nie sprowadza się wyłącznie do nazwy. Każda z tych dat ma własne znaczenie i tradycję, a ich historia sięga wielu stuleci.

Cmentarz wieczorem z palącymi się zniczami na grobach. O różnicach między świętami przeczytasz na Eska.
Autor: Julia Mościńska/ Canva.com
  • Choć nazwy „Wszystkich Świętych” i „Zaduszki” bywają używane zamiennie, oznaczają dwa różne dni w kalendarzu liturgicznym. Pierwszy przypada 1 listopada, a drugi dzień później – 2 listopada.
  • Uroczystość Wszystkich Świętych poświęcona jest wszystkim świętym, zarówno tym kanonizowanym, jak i osobom, których imion nie znamy. To nie jest wyłącznie święto poświęcone pamięci naszych bliskich zmarłych.
  • Zaduszki, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, są dniem szczególnej modlitwy za tych, którzy odeszli. Tradycja tych obchodów w Kościele zachodnim wiąże się z działalnością opata Odylona z Cluny w 998 roku.
  • W Polsce głównym dniem odwiedzania cmentarzy stał się 1 listopada, między innymi dlatego, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Warto jednak pamiętać, że obie listopadowe daty mają odrębne znaczenie religijne i tradycję.

1 listopada – kogo wspominamy w Dzień Wszystkich Świętych?

Uroczystość Wszystkich Świętych przypada 1 listopada. W Kościele katolickim jest to dzień poświęcony wszystkim świętym – zarówno tym oficjalnie kanonizowanym, jak i osobom, których imion nie znamy, ale które według wiary osiągnęły zbawienie. Nie jest to więc święto poświęcone wyłącznie zmarłym członkom naszych rodzin, choć właśnie z takimi wspomnieniami najczęściej kojarzy się w Polsce.

Początki tej uroczystości sięgają pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy wspominano męczenników. Z czasem święto nabrało szerszego charakteru, a data 1 listopada została utrwalona w Kościele zachodnim w średniowieczu. W Polsce jest to dzień wolny od pracy, dlatego wiele osób wykorzystuje go na odwiedziny grobów, spotkania rodzinne i udział w nabożeństwach.

Dzień Wszystkich Świętych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie

2 listopada – czym różnią się Zaduszki?

Dzień Zaduszny, nazywany również Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, obchodzony jest 2 listopada. W odróżnieniu od uroczystości Wszystkich Świętych jest to dzień szczególnej modlitwy za wszystkich zmarłych. W tradycji katolickiej pamięć obejmuje zwłaszcza tych, którzy – zgodnie z nauczaniem Kościoła – potrzebują oczyszczenia przed osiągnięciem pełni zbawienia.

Zwyczaj obchodzenia Zaduszek w Kościele zachodnim wiąże się z działalnością opata benedyktyńskiego Odylona z Cluny, który w 998 roku zarządził szczególne modlitwy za zmarłych w klasztorach swojej wspólnoty. Z czasem obchody rozpowszechniły się w Europie, a na ziemiach polskich Dzień Zaduszny jest znany od średniowiecza.

 

Dlaczego większość osób odwiedza cmentarze już 1 listopada?

Choć oba dni mają odrębne znaczenie, w Polsce zwyczaj odwiedzania grobów bliskich mocno związał się z 1 listopada. Duże znaczenie ma fakt, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy, co ułatwia rodzinom spotkanie i wspólne wyjście na cmentarz. Wiele osób odwiedza groby również 2 listopada, jednak w powszechnej świadomości to właśnie Wszystkich Świętych stało się głównym dniem listopadowych wizyt.

Warto zatem zapamiętać prostą różnicę: 1 listopada wspominamy wszystkich świętych, a 2 listopada modlimy się za wszystkich wiernych zmarłych. Oba dni łączy pamięć o tych, którzy odeszli, ale ich znaczenie w tradycji religijnej nie jest takie samo.

Oni odeszli w 2025 roku
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