Najpierw widać było gigantyczną, odciętą dłoń. Dopiero po chwili można było dostrzec oczy i usta Heidi Klum ukryte w kostiumie. 53-letnia modelka przebrała się za odciętą dłoń na swoją 25. doroczną imprezę halloweenową, która odbyła się 31 października 2026 roku w Nowym Jorku.

Charakteryzacja odsłaniała sztuczne ścięgna i wystającą kość. Całość pokrywała sztuczna krew, a paznokcie pomalowano na czerwono. Klum przeszła po niebieskim dywanie w otoczeniu osób w żółtych kombinezonach ochronnych. Sztuczna krew trafiła także na część ich strojów.

Heidi od lat uważana jest za królową Halloween i co roku udowadnia, że ten tytuł nie jest przypadkowy. I kiedy wydaje się, że już niczym nas nie zaskoczy, ona... przebiera się za odciętą dłoń.

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Tydzień wcześniej pokazała fragment kostiumu

24 października Klum zamieściła na Instagramie zbliżenie, na którym widać było niebieskoszarą, pomarszczoną powierzchnię, wypukłości i fragment przypominający odsłoniętą tkankę. „Za co się przebiorę?🤪 Został tydzień…. 🫆🔎👻🎃🧛🏻‍♀️😱🩸🦇🕸️ #HeidiHalloween” - napisała modelka.

Przy swoich kostiumach Klum współpracuje z zespołem specjalistów od efektów specjalnych. Tworzą oni elementy protetyczne i realistyczną charakteryzację, które pozwalają jej zmieniać wygląd od stóp do głów.

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Heidi Klum rok wcześniej była Meduzą

W 2025 roku Klum wystąpiła jako Meduza. Miała zielone łuski, gadzie malowanie ciała, ostre kły i długi język. Przygotowanie tamtego kostiumu zajęło 10 godzin. Jej mąż, Tom Kaulitz, przebrał się za greckiego żołnierza zamienionego w kamień spojrzeniem Meduzy.

Przed tamtą imprezą Klum zapowiadała w rozmowie z Entertainment Tonight, jak daleko posunie się z charakteryzacją. „W skali od jednego do dziesięciu będzie jedenaście” - mówiła. „Będzie mnóstwo elementów protetycznych, farby i sprayu, a jutro dostanę mnóstwo pokrzywki i pryszczy” - żartowała.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

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