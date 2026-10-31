Blanka zdradziła, jak rozmawia z Bogiem. "Zawsze sobie chwilę z nim pogadam"

Blanka nie ukrywa wiary. Opowiedziała o rozmowach z Bogiem

Blanka była gościem podcastu Plotka "Galaktyka Gwiazd". W rozmowie z Igą Dudziuk pojawił się temat wiary, która, jak się okazuje, od dawna jest ważną częścią życia piosenkarki. Artystka nie rozumie, dlaczego niektórzy ludzie obawiają się mówić o swoich przekonaniach.

- Może to nie jest tabu, ale ludzie się boją o tym mówić. Nie rozumiem tego. Skoro w coś wierzysz całym swoim serduszkiem, to dlaczego masz o tym nie mówić? Tak uważasz, tak czujesz - powiedziała Blanka w podcaście.

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Blanka zdradziła również, że rozmawia z Bogiem na co dzień. Nie tylko wtedy, gdy jest w kościele, ale także przy zwykłych okazjach, kiedy coś jej się udaje albo przeciwnie - nie wszystko układa się po jej myśli.

- Cały czas, gdy coś się uda, coś się dzieje, coś się nie uda. Zawsze sobie chwilę z nim pogadam. To jest cały czas we mnie. Nie mam w sobie czegoś takiego, że idę do kościoła i wtedy coś się dzieje. Uważam, że wiara jest czymś, co po prostu masz w sobie cały czas - wyznała artystka.

Blanka bała się reakcji otoczenia

O swojej wierze Blanka opowiadała już wcześniej, między innymi podczas udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Wówczas przyznała, że przez długi czas nie mówiła o religijności zbyt głośno. Obawiała się, że inni mogą ją przez to inaczej postrzegać.

- Zawsze staram się ufać sobie i temu, co mnie prowadzi, a przez życie prowadzi mnie również moja wiara. Dużo ludzi nie wie, że ja jestem tak mocno wierząca i robię chyba taki religijny coming out tutaj w "Tańcu z Gwiazdami" - mówiła.

W programie przyznała też, że bała się odrzucenia i tego, że zostanie uznana za osobę dziwną. Opowiedziała przy okazji o swoim dzieciństwie, kiedy zdarzało jej się wybierać kościół zamiast wyjścia do kina z koleżankami.

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