GKS Katowice pokonał na wyjeździe Śląsk Wrocław 3:0. Goście stworzyli sobie wiele sytuacji i mogli zdobyć co najmniej kolejne trzy bramki.

Trener katowiczan Rafał Górak wyraził zadowolenie ze zrealizowania planu na to spotkanie. „Cieszymy z trzech punktów w tym ważnym meczu. Bardzo się cieszę, bo nasza gra była dobra, strzeliliśmy trzy gole i do tego zachowaliśmy czyste konto. Mam dużo satysfakcji, bo mieliśmy plan na ten mecz i dobrze go zrealizowaliśmy” – powiedział szkoleniowiec po meczu.

Zaznaczył, że rywale mieli swoje momenty po stracie pierwszego gola, jednak skutecznie bronił Gabriel Kobylak. Górak zwrócił również uwagę na słabsze momenty w grze swojego zespołu. „Nie był to jednak mecz idealny w naszym wykonaniu. Kilka razy pozwoliliśmy Śląskowi na za dużo pod naszą bramką i mogło się to zakończyć stratą gola. Musimy być bardziej czujni w defensywie” – wyjaśnił opiekun „Gieksy”.

Dwa mecze w Katowicach

Trener GKS Katowice podkreślił, że mimo wcześniejszych porażek z Jagiellonią Białystok i Lechem Poznań, po 0:1, drużyna prezentowała się dobrze na boisku. Teraz szkoleniowiec liczy na kolejne zdobycze punktowe. „Teraz dwa mecze mamy u siebie i chcemy znowu zapunktować” – zapowiedział Górak.

Dwie znakomite okazje na podwyższenie wyniku zmarnował Ilia Szkurin. Trener GKS Katowice skomentował krótko występ Białorusina. „Bardziej bym się martwił, gdyby tych sytuacji nie miał. Ale ma te sytuacje, czyli dobrze pracuje i jestem przekonany, że jeszcze w tej rundzie zdobędzie gola” – stwierdził Górak.

Surowa ocena trenera Śląska Wrocław

Toni Golem krytycznie ocenił występ swojej drużyny. „Wyglądaliśmy jak drużyna U18 w starciu z seniorami. Za łatwo traciliśmy gole. Właściwie »Gieksa« nie musiała się dużo napracować, aby dochodzić do kolejnych sytuacji i zdobyć trzy bramki” – powiedział trener wrocławian. Zaznaczył, że do stworzenia zagrożenia przeciwnikowi wystarczało zagranie piłki w okolice pola karnego Śląska.

Wrocławianie zajmują przedostatnie miejsce w tabeli. Jeśli Wieczysta Kraków w niedzielę pokona Legię Warszawa, Śląsk spadnie na ostatnią pozycję. Golem wskazał na problemy zespołu zarówno w defensywie, jak i w konstruowaniu akcji ofensywnych. „Nie jesteśmy za groźni w ataku, ale jak nie możesz wygrać, to zremisuj. Tylko że my w obronie popełniamy za dużo błędów” – zaznaczył szkoleniowiec Śląska. Przypomniał również o niedawnym zwycięstwie w Szczecinie i zaapelował o dalszą walkę w kolejnym meczu za tydzień.