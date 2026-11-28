Największa na świecie federacja zajmująca się pro wrestlingiem, czyli WWE, opublikowała komunikat w piątek, 27 listopada, na chwilę przed emisją cotygodniowej gali SmackDown. Przekazano w nim tragiczne wiadomości dotyczące 38-letniego Jermaine'a Haleya, występującego jako Bronson Reed, którego żona Paige spodziewa się ich drugiego dziecka.

„WWE z głębokim smutkiem informuje, że Jermaine Haley, znany również jako Bronson Reed, zmarł dzisiaj w wieku 38 lat w wyniku komplikacji medycznych. Jermaine był niezwykle wyrazistą postacią w WWE, ale co ważniejsze, był fenomenalnym człowiekiem, oddanym mężem i ojcem oraz ukochanym kolegą. Nasze myśli i najszczersze kondolencje są z całą rodziną Jermaine'a, w tym z jego ciężarną żoną Paige, ich córką, a także z jego przyjaciółmi, współpracownikami i fanami” – przekazała federacja WWE.

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Środowisko sportowe przyjęło te doniesienia z ogromnym szokiem, ponieważ nic nie wskazywało na tak dramatyczny finał. Zaledwie trzy tygodnie wcześniej, 7 listopada, zawodnik bił się o mistrzostwo Tag Team na prestiżowej gali Crown Jewel i prezentował w ringu wysoką formę. Wrestler znajdował się w kwiecie wieku, regularnie występował przed wielotysięczną widownią i budował mocną pozycję w gronie największych gwiazd organizacji.

Pochodzący z Australii zawodnik po raz pierwszy dołączył do słynnej federacji w 2019 roku. Choć po dwóch latach stracił pracę, to w 2022 roku powrócił do WWE i wyrósł na jedną z głównych gwiazd, a od 2025 roku należał do czołowej grupy The Vision. W swoim dorobku miał między innymi pas mistrza NXT North American w rozwojowym brandzie NXT oraz triumf z 2024 roku w Andre the Giant Memorial Battle Royal, czyli prestiżowym, corocznym wydarzeniu organizowanym ku pamięci legendarnego giganta.

WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. https://t.co/5ttxdSi3kb— WWE (@WWE) November 28, 2026

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