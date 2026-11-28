Największa na świecie federacja zajmująca się pro wrestlingiem, czyli WWE, opublikowała komunikat w piątek, 27 listopada, na chwilę przed emisją cotygodniowej gali SmackDown. Przekazano w nim tragiczne wiadomości dotyczące 38-letniego Jermaine'a Haleya, występującego jako Bronson Reed, którego żona Paige spodziewa się ich drugiego dziecka.
„WWE z głębokim smutkiem informuje, że Jermaine Haley, znany również jako Bronson Reed, zmarł dzisiaj w wieku 38 lat w wyniku komplikacji medycznych. Jermaine był niezwykle wyrazistą postacią w WWE, ale co ważniejsze, był fenomenalnym człowiekiem, oddanym mężem i ojcem oraz ukochanym kolegą. Nasze myśli i najszczersze kondolencje są z całą rodziną Jermaine'a, w tym z jego ciężarną żoną Paige, ich córką, a także z jego przyjaciółmi, współpracownikami i fanami” – przekazała federacja WWE.
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Środowisko sportowe przyjęło te doniesienia z ogromnym szokiem, ponieważ nic nie wskazywało na tak dramatyczny finał. Zaledwie trzy tygodnie wcześniej, 7 listopada, zawodnik bił się o mistrzostwo Tag Team na prestiżowej gali Crown Jewel i prezentował w ringu wysoką formę. Wrestler znajdował się w kwiecie wieku, regularnie występował przed wielotysięczną widownią i budował mocną pozycję w gronie największych gwiazd organizacji.
Pochodzący z Australii zawodnik po raz pierwszy dołączył do słynnej federacji w 2019 roku. Choć po dwóch latach stracił pracę, to w 2022 roku powrócił do WWE i wyrósł na jedną z głównych gwiazd, a od 2025 roku należał do czołowej grupy The Vision. W swoim dorobku miał między innymi pas mistrza NXT North American w rozwojowym brandzie NXT oraz triumf z 2024 roku w Andre the Giant Memorial Battle Royal, czyli prestiżowym, corocznym wydarzeniu organizowanym ku pamięci legendarnego giganta.