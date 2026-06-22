Tomasz Karolak zmienia wyznanie. Otwarcie mówi o rozstaniu z Kościołem katolickim

Słowa popularnego polskiego aktora wywołały spore poruszenie wśród internautów. Artysta bez ogródek stwierdził, że jego drogi z Kościołem katolickim się rozeszły i planuje zmianę wyznania. Jak sam podkreśla, nie jest to impulsywna decyzja, lecz rezultat wieloletnich poszukiwań i doświadczeń, które stopniowo kształtowały jego duchowe spojrzenie na świat.

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Nie tylko Tomasz Karolak. Te gwiazdy również zmieniły wyznanie

Kwestie duchowe coraz częściej stają się tematem publicznych dyskusji w polskim show-biznesie. W przeszłości o swoich religijnych wyborach mówił między innymi Dawid Kwiatkowski, który zdecydował się na przejście na protestantyzm. Z kolei Hanna Lis niejednokrotnie wspominała o swoich bliskich relacjach z Kościołem ewangelicko-augsburskim.

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W tym kontekście szczególnie interesujące wydaje się wyznanie Tomasza Karolaka, znanego z ról w takich produkcjach jak „Rodzinka.pl”, „39 i pół” czy „Listy do M.”. Aktor podzielił się swoimi przemyśleniami w podcaście „NieZŁY Pacjent” prowadzonym przez Michała Figurskiego, tłumacząc, że Kościół katolicki po prostu przestał odpowiadać na jego duchowe potrzeby.

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Tomasz Karolak wybiera protestantyzm. Aktor odchodzi od katolicyzmu

Podczas rozmowy Tomasz Karolak zdradził, że jego duchowe poszukiwania doprowadziły go do protestantyzmu.

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Jak zacząłem się interesować tym, to doszedłem do takiego wniosku, że jestem protestantem. Będę zmieniał po prostu wyznanie.

W dalszej części podcastu aktor opowiedział o swojej drodze do głębszego zrozumienia siebie, wymieniając wśród kluczowych doświadczeń nie tylko tradycyjną psychoterapię, ale również udział w ceremonii z wykorzystaniem ayahuaski.

Ayahuasca w życiu Tomasza Karolaka: "To trwa pięć godzin"

Tomasz Karolak opisał to doświadczenie jako wielogodzinny proces, który zaowocował silnymi emocjami i wizjami.

To trwa pięć godzin. Ja po tych obrazach, które zobaczyłem tej nocy, poszedłem z tym do psychologa i on powiedział mi: "Aha, to to jest to". Mówi się, że to jest też przyspieszona terapia. Mi pomógł psycholog i ayahuasca.

Artysta zaznaczył jednak, że to właśnie klasyczna terapia odegrała fundamentalną rolę w jego rozwoju. Z jego opowieści wynika, że to połączenie rozmów z terapeutą, duchowych przeżyć i głębokich refleksji złożyło się na trwający proces wewnętrznej przemiany.

Tomasz Karolak podkreśla, że absolutnie nie traci wiary, a jedynie poszukuje innej drogi do Boga, uznając, że to protestantyzm odpowiada mu teraz znacznie bardziej niż katolicyzm.

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