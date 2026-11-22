W sobotę koszykarze Texas Legends pokonali u siebie Memphis Hustle 96:95 w rozgrywkach G League, będących oficjalnym zapleczem NBA. 23-letni Jeremy Sochan rozpoczął spotkanie w pierwszej piątce i spędził na parkiecie 34 minuty. Reprezentant Polski zdobył 20 punktów oraz miał dziewięć zbiórek, kończąc mecz jako drugi strzelec i najlepszy zbierający.

Zawodnik trafił pięć z 12 rzutów za dwa punkty i obydwa za trzy. Wykorzystał także dwa z trzech rzutów osobistych, za które w tych rozgrywkach otrzymuje się jeden, dwa lub trzy punkty podczas jednej próby w zależności od sytuacji, w jakiej gracz został sfaulowany. W okresie, gdy Polak przebywał na parkiecie, jego drużyna wygrała ten fragment różnicą pięciu punktów.

Dwie z dziewięciu piłek reprezentant kraju zebrał w ataku, przez co był bliski drugiego w sezonie double-double. Koszykarz zapisał na swoim koncie również cztery asysty, dwa przechwyty i dwa bloki. Zanotował w tym spotkaniu także pięć strat oraz cztery faule.

Dla ekipy z Teksasu było to trzecie zwycięstwo w sześciu dotychczas rozegranych spotkaniach rozgrywek, w tym drugie z rzędu z drużyną z Hustle. Liderem strzeleckim zespołu gospodarzy był tego dnia Jett Howard, który zdobył 24 punkty.

Sobotnie spotkanie w Fifth Third Arena było rewanżem za starcie w Memphis.

Czwartkowy mecz obu zespołów przyniósł wygraną koszykarzy Legends 105:98, którzy odrobili w nim 27 punktów straty. Jeremy Sochan zapisał na swoim koncie 23 punkty, 10 zbiórek oraz siedem asyst, notując tym samym pierwsze double-double w G League.

Polski koszykarz trafił do G League po występach w trzech klubach NBA.

Polak rozpoczął karierę cztery lata temu w zespole San Antonio Spurs, który wybrał go w drafcie z numerem dziewiątym. Po udanych pierwszych latach występów koszykarz stracił miejsce w podstawowej piątce, a w lutym 2026 roku Teksańczycy rozwiązali z nim umowę. Dwa dni później zawodnik związał się do końca rozgrywek 2025/26 z zespołem New York Knicks. Z ekipą z Nowego Jorku sięgnął po tytuł, choć rzadko pojawiał się na boisku.

Przed obecnym sezonem koszykarz podpisał niegwarantowany kontrakt z drużyną Portland Trail Blazers. Klub rozwiązał tę umowę tuż przed rozpoczęciem rozgrywek, w związku z czym zawodnik zwrócił się ku lidze G League. Drużyna Texas Legends, będąca filią klubu NBA Dallas Mavericks, wybrała go z pierwszym numerem draftu.