Francuski koszykarz Victor Wembanyama rzucił 50 punktów i zebrał 18 piłek, a jego San Antonio Spurs pokonali na własnym parkiecie New Orleans Pelicans 114:91. Stephon Castle dołożył dla gospodarzy 19 punktów.

Dla koszykarzy Spurs było to 14. zwycięstwo w ostatnich 15 spotkaniach. Zespół z bilansem 14 wygranych i trzech porażek dołączył na czele Konferencji Zachodniej do Los Angeles Lakers. Drużyna z Los Angeles w sobotę nie rozgrywała meczu.

W pokonanej po raz trzeci z rzędu ekipie Pelicans wyróżniali się Jeremiah Fears z 29 punktami oraz Jordan Poole, który rzucił 25 punktów. Derik Queen zanotował z kolei 15 punktów i 15 zbiórek.

Philadelphia 76ers umocnili się na prowadzeniu w Konferencji Wschodniej.

Swoje 14. zwycięstwo w obecnym sezonie odnieśli w sobotę także Philadelphia 76ers, którzy po zaciętym spotkaniu pokonali u siebie Milwaukee Bucks 132:129. Najlepszymi zawodnikami gospodarzy byli Joel Embiid, autor 26 punktów i 17 zbiórek, oraz LeBron James z 21 punktami.

Gwiazdą wieczoru okazał się koszykarz gości Tyler Herro, który zapisał na swoim koncie 50 punktów i 11 zbiórek. Zawodnicy Bucks z zaledwie jedną wygraną w 17 meczach są obecnie najgorszą drużyną ligi.

Zespół 76ers zdecydowanie prowadzi w tabeli Konferencji Wschodniej. Drugie miejsce zajmują Boston Celtics z bilansem 11 zwycięstw i pięciu porażek, którzy w sobotę ulegli na wyjeździe Sacramento Kings 96:97.