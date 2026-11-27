Tradycyjne imiona, które przez lata kojarzyły się głównie ze starszym pokoleniem, ponownie przyciągają uwagę rodziców.

Wśród klasycznych propozycji znajdują się m.in. Zofia, Helena, Antonina, Stanisław, Franciszek i Janina.

Na powrót dawnych imion wpływają moda na styl vintage, rodzinne sentymenty oraz poszukiwanie ponadczasowych propozycji.

Aktualną popularność poszczególnych imion można sprawdzić w oficjalnych zestawieniach publikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Dawne imiona znów stają się modne

Wybierając imię dla dziecka, rodzice coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na aktualne rankingi popularności, ale również na jego pochodzenie i znaczenie. Nie bez znaczenia jest także rodzinny sentyment. Imiona, które jeszcze niedawno kojarzyły się przede wszystkim ze starszym pokoleniem, dziś mogą brzmieć oryginalnie i elegancko.

Wybieramy imię dla dziecka. Sprawdźmy jakie imiona wybiera AI- Królowe Matki odc. 12

Wśród takich propozycji można wymienić między innymi:

Zofia - imię greckiego pochodzenia, oznaczające mądrość. Przez lata było kojarzone z tradycją, a dziś należy do chętnie wybieranych imion dla dziewczynek.

Helena - wywodzi się z języka greckiego i jest łączone ze światłem oraz blaskiem. Ma klasyczne, eleganckie brzmienie.

Antonina - żeńska forma imienia Antoni, które ma łacińskie korzenie. To propozycja dla rodziców lubiących dłuższe, tradycyjne imiona.

Stanisław - starosłowiańskie imię oznaczające tego, który stanie się sławny. Przez wiele lat było szczególnie popularne w starszych pokoleniach.

Franciszek - imię o łacińskim pochodzeniu, które ponownie zdobyło dużą popularność wśród rodziców.

Janina - tradycyjne imię żeńskie, które coraz częściej pojawia się w zestawieniach propozycji dla osób szukających mniej oczywistych imion.

Dlaczego rodzice wracają do tradycyjnych imion?

Jednym z powodów może być zmęczenie chwilowymi trendami. Rodzice coraz częściej poszukują imion, które będą dobrze brzmiały zarówno w dzieciństwie, jak i w dorosłym życiu. Klasyczne propozycje mają tę zaletę, że są rozpoznawalne, mają długą historię i często występują w rodzinnych opowieściach.

Nie bez znaczenia jest również moda na vintage, która widoczna jest nie tylko w ubraniach, wystroju wnętrz czy dodatkach, ale także w wyborach dotyczących imion. To, co jeszcze niedawno wydawało się przestarzałe, dziś może być postrzegane jako wyjątkowe.

Jak sprawdzić popularność imienia?

Osoby zainteresowane aktualnymi trendami mogą zajrzeć do zestawień publikowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Dane pokazują, jakie imiona rodzice najczęściej nadawali dzieciom w poszczególnych okresach. Warto jednak pamiętać, że popularność imienia nie zawsze oznacza, że jest ono najlepszym wyborem. Najważniejsze, aby podobało się rodzicom i dobrze współgrało z nazwiskiem.