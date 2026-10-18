Starcie Ślepsk Malow Suwałki z Jastrzębie Barkom. Kto wygrał po tie-breaku?

Zacięty pięciosetowy pojedynek w ekstraklasie siatkarzy

Kibice zgromadzeni na trybunach byli świadkami niezwykle wyrównanego spotkania, w którym Ślepsk Malow Suwałki zmierzył się z drużyną Jastrzębie Barkom. Dwa pierwsze sety padły łupem gości, którzy wygrali odpowiednio 25:23 oraz 25:19. Gospodarze nie złożyli jednak broni i w imponującym stylu przystąpili do odrabiania strat w kolejnych partiach meczu. Determinacja zawodników przełożyła się na bardzo emocjonujące sportowe widowisko.

Trzecia i czwarta odsłona spotkania to skuteczna odpowiedź ze strony zespołu Ślepsk Malow Suwałki. Wygrane 25:22 oraz 25:18 doprowadziły do remisu w całym spotkaniu, co oznaczało konieczność rozegrania decydującego tie-breaka. W piątym secie siatkarze obu drużyn walczyli o każdą piłkę do samego końca. Ostatecznie lepsza okazała się ekipa Jastrzębie Barkom, triumfując 15:10 i wygrywając cały mecz 3:2.

Kto wystąpił w barwach obu siatkarskich zespołów?

W drużynie gospodarzy na parkiecie pojawili się między innymi Asparuch Asparuchow, Angel Trinidad de Haro, Bartosz Filipiak oraz Jan Nowakowski. Skład zespołu Ślepsk Malow Suwałki uzupełniali Moritz Reichert i Łukasz Usowicz, a na pozycji libero zagrał Maksymilian Granieczny. Z ławki rezerwowych drużynę wspierali Marcel Hendzelewski, Karol Jankiewicz, Ignacio Luengas, Maksymilian Łysoń, Bartosz Mariański oraz Paweł Pietraszko. Trener gospodarzy miał do dyspozycji szeroką kadrę walczącą o ligowe punkty.

Zwycięska drużyna Jastrzębie Barkom również zaprezentowała mocne zestawienie zawodników gotowych do rywalizacji na najwyższym poziomie. W wyjściowym składzie gości znaleźli się Wojciech Dudzik, Maxwell Elgert, Bartosz Firszt, Adam Lorenc, Lorenzo Pope oraz Andrij Rogożyn. Zadaniami defensywnymi na pozycji libero zajmował się Kamil Szymura, a rezerwowymi byli Brodie Hofer, Bartłomiej Potrykus i Jakob Thelle. Wszyscy gracze przyczynili się do wywiezienia cennego zwycięstwa z trudnego terenu.