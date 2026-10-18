Ekstraklasa koszykarek. Zacięty mecz w Bydgoszczy

Zwycięstwo Polonii po wyrównanej walce

W rozegranym niedawno spotkaniu ekstraklasy koszykarek zespół Artego Bydgoszcz zmierzył się na własnym parkiecie z drużyną SKK Polonia Warszawa. Mecz zakończył się wygraną zespołu ze stolicy w stosunku 81:78. Spotkanie obfitowało w zwroty akcji, co odzwierciedlają wyniki poszczególnych kwart: 11:19, 28:23, 28:16, 11:23. Zespół gości lepiej rozpoczął mecz i mimo problemów w trzeciej kwarcie, zdołał ostatecznie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Dla drużyny Artego Bydgoszcz najwięcej punktów zdobyła Mar'shay Moore, która zapisała na swoim koncie 24 oczka. Solidne wsparcie zapewniła jej Kristina Moore, zdobywając 19 punktów. Kolejne zawodniczki punktujące dla gospodyń to Alicja Maławy z 11 punktami oraz Katrina Ozola z 10. Mniejsze zdobycze zanotowały Asiah Jones (5), Zuzanna Marczyńska (4), Amelia Pawlikowska (3) i Angelika Cowels (2).

Kluczowe zawodniczki SKK Polonia Warszawa

W ekipie SKK Polonia Warszawa najskuteczniejszą zawodniczką okazała się Erika Davenport, zdobywczyni 20 punktów. Ważną rolę w ofensywie odegrała również Martha Burse, dodając 17 punktów. Dobre zawody rozegrały także Polki: Weronika Wesołowska (14 punktów) i Patrycja Tomaszkiewicz (13 punktów), co miało znaczący wpływ na końcowy sukces drużyny.

Zdobycze punktowe uzupełniły Klaudia Sosnowska z 7 punktami oraz Aleksandra Burzyńska, która dorzuciła 5 oczek. Swoje pierwsze punkty w tym spotkaniu zdobyły także Maja Kusiak (3) i Wiktoria Wiklak (2). Dzięki wyrównanej i skutecznej grze całego zespołu, SKK Polonia Warszawa mogła cieszyć się z cennego wyjazdowego zwycięstwa w ekstraklasie koszykarek.