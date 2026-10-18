GP Pucharu Polski w pływaniu. Znamy zwycięzców

Sieradzki z minimum na mistrzostwa świata

Podczas zawodów w Szczecinie Kamil Sieradzki z AZS AWF Katowice zapewnił sobie start w mistrzostwach świata na krótkim basenie (25 m), które odbędą się w Pekinie na początku grudnia. Pływak na dystansie 200 m stylem dowolnym osiągnął czas 1.41,68. Do rekordu kraju zabrakło mu zaledwie 0,2 s.

Drugi pod względem wartości wynik zawodów uzyskał Jan Kałusowski z MKS Trójka Łódź. Zwycięstwo na 100 m stylem klasycznym z czasem 57,49 pozwoliło mu triumfować w klasyfikacji generalnej Grand Prix Pucharu Polski. Kałusowski wygrał także wyścigi na 50 i 200 m.

"Fantastyczny wynik. Zupełnie nie spodziewałem się, że popłynę aż tak szybko i jestem wniebowzięty. Wygląda na to, że wykonaliśmy w górach bardzo dobrą pracę" - skomentował Sieradzki.

Zwycięstwo Mazurkiewicz i ostatnia szansa na MŚ

Wśród kobiet w klasyfikacji generalnej PGE Grand Prix Pucharu Polski triumfowała Barbara Mazurkiewicz z AZS Uniwersytetu Warszawskiego. Pływaczka była najszybsza na dystansach 50 i 100 m stylem klasycznym. W rywalizacji mężczyzn na 100 m stylem motylkowym najlepszy okazał się Jakub Majerski z AZS AWF Katowice, osiągając czas 49,78.

Ostatnią okazją dla zawodników na uzyskanie minimów kwalifikacyjnych na mistrzostwa świata w Pekinie będzie Memoriał Marka Petrusewicza. Zawody te odbędą się we Wrocławiu w dniach 6 i 7 listopada.