„Otrzymałem tyle wiadomości, że musiałem zresetować telefon. Głównie to rodzina i przyjaciele. Bardzo dziękuję im za wsparcie w każdym momencie mojej piłkarskiej kariery” – przyznał Sławomir Abramowicz tuż po zakończeniu meczu we Wrocławiu.

Polska piłka prawdopodobnie nie doczekałaby się takiego scenariusza, gdyby nie absencja Łukasza Skorupskiego oraz urazy, które wykluczyły Marcina Bułkę i Kamila Grabarę. Bramkarz Jagiellonii bez widocznej tremy poradził sobie z presją debiutu, kapitulując jedynie raz w pierwszej połowie spotkania. Biało-Czerwoni ostatecznie podzielili się punktami ze Szwedami, a wynik ten uratowała popisowa interwencja golkipera z 84. minuty, kiedy to znakomicie zatrzymał uderzenie Hugo Larssona. „Trochę przewidywałem całą sytuację, obrońca stał na środku bramki, trochę wcześniej poszedłem do dołu, obroniłem piłkę. Wcześniej też nogą obroniłem, gdy zawodnik Szwecji dobrze nie trafił w piłkę. Cieszę się, że mamy remis, utrzymujemy się w dywizji B i patrzymy do przodu” – powiedział Abramowicz.

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Sławomir Abramowicz porównany do Jana Tomaszewskiego po meczu ze Szwecją

Podczas gdy sam zawodnik traktuje ten występ jako spełnienie marzeń, jego znakomitą dyspozycję doceniają fani w całej Polsce. Analogię między bramkarzem a legendą polskiego futbolu dostrzegł również komentujący ten pojedynek Mateusz Borek. Z kolei Jan Tomaszewski docenił kunszt golkipera Jagiellonii, wskazując przy tym elementy wymagające jeszcze szlifu. „Grał słabiutko na przedpolu, zamiast łapać piłki, to je wybijał, ale trzeba mu przyznać, że wybronił trzy »setki« w drugiej połowie i uchronił nas przed porażką” – ocenił na gorąco medalista mundialu z 1974 roku. „Życzę mu żeby był nowym Janem Tomaszewskim” – podsumował legendarny reprezentant.

Jak wcześniej zaznaczył sam debiutant, spłynęło do niego mnóstwo wyrazów uznania oraz ciepłych słów. Starcie ze Szwecją stanowiło dla bramkarza ukoronowanie dotychczasowego wysiłku. „Po to się żyje i trenuje od dzieciaka. Ostatnie trzy lata były dla mnie bardzo trudne pod względem intensywności. Rozegrałem ponad 120 meczów w Jagiellonii. Ciągłe wyjazdy i wyzwania. Ten mecz był dla mnie nagrodą” – podsumował Abramowicz.