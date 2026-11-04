Nowy Michael Bublé? Znamy pierwszego uczestnika Eurowizji 2027!

W minionych latach to właśnie Cypr jako pierwszy ogłaszał, kto wystąpi na następnym Konkursie Piosenki Eurowizji. Nie inaczej jest tym razem. Krajowa telewizja wyłożyła karty na stół, otwierając zgłoszenia dla kompozytorów, którzy chcieliby współpracować z cenionym, grecko-francuskim wokalistą. To sposób na wygraną?

Pierwszy uczestnik Eurowizji 2027 wybrany

Eurowizja 2027 dopiero w maju, lista uczestniczących krajów nie jest jeszcze kompletna, ale Cypr ma już swojego przedstawiciela. 43-letni wokalista George Perris będzie reprezentować ten niewielki kraj w Burgas. Piosenkarz znajdował się na liście kilku nazwisk wymienianych w medialnych przeciekach, jeśli chodzi o odbywający się za zamkniętymi drzwiami wybór artysty, który zaśpiewa w barwach Cypru.

Telewizja RIK po raz pierwszy od wielu lat zorganizuje do tego preselekcje: chętni autorzy z całego świata mogą zgłaszać swoje propozycje, a najlepszą piosenkę na Eurowizję 2027 wybiorą już po Nowym Roku jurorzy i telewidzowie w stosunku 50:50.

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Europejski Michael Bublé? Kim jest artysta?

George Perris urodził się w 1983 roku w Atenach, ale jest w połowie Francuzem. Kultura Grecji i Cypru nie jest mu jednak obca, ponieważ studiował klasyczną literaturę, antyczną grekę i język łaciński. Profesjonalną karierę muzyczną rozpoczął w wieku osiemnastu lat, występując u boku cenionego tenora Mario Frangoulisa. Później wyjechał za granicę, gdzie towarzyszył na koncertach m.in. Placido Domingo i Larze Fabian, zresztą również uczestniczce Eurowizji - w 1988 roku. Po latach twórczości porównywanej do Michaela Bublé zdecydował się na reprezentowanie w tym konkursie Cypru.

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Eurowizja 2027 - o konkursie

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 11, 13 i 15 maja 2027 roku w Burgas. Bułgaria została gospodarzem przyszłorocznej edycji po wygranej Dary z hitem "Bangaranga". Aktualnie lista uczestników liczy 36 państw, w tym debiutującą Kanadę, ale żadnego kraju bojkotującego minioną Eurowizję z powodu udziału Izraela. Reprezentanta Polski wyłonią telewidzowie podczas preselekcji, najpóźniej w lutym.

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