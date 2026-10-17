Ekstraklasa koszykarek. Energa Toruń lepsza od Contimaxu

Energa Toruń wygrywa z Contimax MOSIR Bochnia

Spotkanie pomiędzy Contimax MOSIR Bochnia a Energą Toruń zakończyło się zwycięstwem przyjezdnych 93:82. Wynik meczu decydował się w dużej mierze w drugiej kwarcie, którą zawodniczki z Torunia wygrały różnicą aż 22 punktów. Kwarty spotkania zakończyły się wynikami: 21:13, 12:34, 20:22 oraz 29:24.

W zespole gospodarzy najskuteczniejsza okazała się Laura Stockton, która zdobyła 22 punkty. Znakomity występ zanotowała również Anaya Peoples, rzucając 20 punktów. Kolejne zdobycze dla zespołu z Bochni dołożyły Marta Marcinkowska (19), Jastina Kosalewicz (9), Britney Jones (8) i Karolina Dżochowska (4). Bez punktów mecz zakończyły Bożena Puter, Zuzanna Winkel i Wiktoria Zając.

Kto zdominował grę w Energa Toruń?

Liderką w zespole Energi Toruń była Tamia Scott, która zdobyła dla swojej drużyny aż 33 punkty. Ważne wsparcie w ataku zapewniły również Elisa Pinzan i Jack Animam, z których każda zdobyła po 18 punktów. Ewelina Jackowska dołożyła do wyniku drużyny 10 punktów.

Na listę punktujących wpisały się także Łucja Grządziela i Weronika Preihs (po 6 punktów), oraz Ewelina Śmiałek i Anna Bykowska (po 1 punkcie). Bez punktów na koncie mecz zakończyły Zofia Konstanty oraz Roksana Makowska. Zwycięstwo pozwoliło drużynie z Torunia umocnić swoją pozycję w bieżących rozgrywkach.