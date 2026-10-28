Edyta Herbuś tęskni za zmarłą babcią. Opublikowała poruszające nagranie

Na instagramowym profilu Edyty Herbuś pojawiło się wideo będące kompilacją rozmaitych momentów spędzonych u boku ukochanej babci. Na nagraniu widać, jak ogromną czułość okazywały sobie nawzajem obie kobiety. Bardziej wrażliwi obserwatorzy tancerki z pewnością będą potrzebować zapasu chusteczek podczas oglądania tych archiwalnych kadrów.

Do bolesnego pożegnania z bliską krewną doszło w 2025 roku. Teraz, 28 października 2026 roku, Edyta Herbuś nie potrafiła powstrzymać wielkiego wzruszenia, wracając pamięcią do wspólnie przeżytych chwil.

Tak bardzo za Tobą tęsknię babuniu… Dziękuję Ci za tę potężną MIŁOŚĆ, która zostanie ze mną na zawsze

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Gwiazda wielokrotnie zwracała uwagę na wyjątkową relację, która łączyła ją z seniorką rodu. Tłem muzycznym opublikowanego nagrania stała się piosenka „Aniołom szepnij to” z repertuaru Sanah. Ten pełen emocji i poruszający utwór ma formę monologu skierowanego bezpośrednio do zmarłej bliskiej osoby. Artystka śpiewa w nim o cierpieniu wywołanym rozstaniem oraz o nieskończonej tęsknocie za kimś, kogo bezpowrotnie zabrakło.

W swoim poruszającym wpisie w mediach społecznościowych Edyta Herbuś przywołała również moment ostatniego spotkania z babcią, która w 2025 roku przebywała w szpitalu.

Sonda Czy podoba ci się Edyta Herbuś? Tak, to przepiękna kobieta Raczej nie mój typ Nie, wolę wysokie blondynki

Toleczko, najdroższa. Gdybym tylko wiedziała, że widzimy się wtedy po raz ostatni… Pan doktor powiedział: "Jedź, pani Edytko, tu się przez ten tydzień nic nie wydarzy, porobimy wszystkie badania i będziemy wiedzieć więcej…". Jednak ty zdecydowałeś inaczej moja wróżko złota

Edyta Herbuś to popularna w Polsce osobowość telewizyjna, prezenterka, aktorka oraz tancerka. Widzowie doskonale pamiętają jej występy w drugiej i czwartej odsłonie programu „Taniec z Gwiazdami”, gdzie dotarła do półfinału, a także zwycięstwo w drugim Konkursie Tańca Eurowizji u boku Marcina Mroczka.

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