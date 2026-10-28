PGE Budowlani Łódź przegrywają z Moya Radomka Radom. Kto zdominował parkiet po pierwszym secie?

Przebieg spotkania w ekstraklasie siatkarek

Początek rywalizacji układał się po myśli gospodyń, które bardzo pewnie weszły w to sportowe spotkanie. Zespół z Łodzi zwyciężył w pierwszej partii z wyraźną przewagą, kończąc debiutanckiego seta imponującym wynikiem 25:16. Wydawało się wówczas, że łodzianki mają pełną kontrolę nad wydarzeniami na siatkarskim boisku. Sytuacja uległa jednak całkowitej zmianie w kolejnych odsłonach tego zaciętego pojedynku. Przyjezdne z Radomia zdołały odmienić losy meczu i przejąć decydującą inicjatywę.

Druga partia przyniosła znacznie więcej emocji oraz niezwykle wyrównanej walki obu rywalizujących zespołów. Ostatecznie to siatkarki z Radomia zapisały ją na swoje konto, wygrywając tę część spotkania 25:22. Trzeci set również zakończył się zwycięstwem przyjezdnych, tym razem do 20 zdobytych punktów. Czwarta i ostatnia odsłona meczu to dominacja radomianek, które triumfowały 25:18, pieczętując wygraną 3:1 w całym ligowym starciu.

Kto wystąpił w obu drużynach?

W barwach łódzkiej drużyny na parkiecie pojawiły się kluczowe zawodniczki tego popularnego klubu. Mecz w podstawowym zestawieniu rozpoczęły Rodica Buterez, Martyna Grajber-Nowakowska, Joanna Lelonkiewicz, Sasa Planinsec, Katarzyna Wenerska oraz Iuna Zadorojnai. Na pozycji libero wystąpiła Justyna Łysiak, która odpowiedzialnie starała się zabezpieczać obronę swojego zespołu. Z ławki rezerwowych drużynę wspierały Polina Herasymczuk, Aleksandra Kazała, Julita Molenda, Nadia Siuda i Maja Storck. Mimo tak szerokiego zestawienia łodziankom nie udało się utrzymać korzystnego rezultatu.

Zwycięska drużyna z Radomia również zaprezentowała się w bardzo silnym i zrównoważonym zestawieniu personalnym. Wyjściowa szóstka składała się z takich siatkarek jak Aleksandra Dudek, Kornelia Garita, Weronika Gierszewska, Brigitta Petrenko, Kinga Stronias oraz Kateryna Żylińska. Funkcję libero w radomskim zespole pełniła Krystyna Niemcewa, stanowiąc niezwykle ważny punkt w defensywie. Skład uzupełniły rezerwowe, a wśród nich znalazły się Agnieszka Cur-Słomka, Marta Fedyk, Iga Marszałkowicz, Ołeksandra Mołczanowa i Zofia Sobanty. Taka szeroka rotacja pozwoliła triumfatorkom utrzymać wysoką formę do samego końca rywalizacji.