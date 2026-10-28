Ślęza Wrocław przegrywa w Pucharze Europy. Trudna sytuacja polskiego zespołu

Bolesna porażka wrocławianek w Pucharze Europy

Mecz trzeciej kolejki grupy D miał być dla obu drużyn szansą na pierwsze zwycięstwo. Koszykarki Ślęzy Wrocław rozpoczęły spotkanie obiecująco, utrzymując remis 13:13 do połowy pierwszej kwarty. Niestety, w kolejnych minutach zdobyły zaledwie dwa punkty, podczas gdy zawodniczki BAXI Ferrol skutecznie budowały przewagę, kończąc tę część gry wynikiem 31:15.

W trzeciej odsłonie spotkania podopieczne trenera Arkadiusza Rusina podjęły próbę odrabiania strat. Gospodyniom udało się zmniejszyć różnicę do dziewięciu punktów, doprowadzając do stanu 52:61. Nadzieje na korzystny rezultat prysły jednak na początku czwartej kwarty, gdy rywalki szybko powiększyły dystans do 74:52, ostatecznie triumfując we Wrocławiu 87:65.

Kto był najskuteczniejszy na parkiecie?

Najwięcej punktów dla zwycięskiej ekipy BAXI Ferrol zdobyła Sydney Shaw, która zakończyła zawody z imponującym dorobkiem 32 oczek. Wśród wrocławianek najlepiej punktowała Zuzanna Kulińska, zapisując na swoim koncie 15 punktów. Dwucyfrowe zdobycze dla polskiego zespołu zanotowały również Deyona Gaston (11), Digna Strautmane (11) oraz Natalia Rutkowska (10).

W drugim starciu grupy D Olympiakos Pireus uległ u siebie drużynie Cimsa CBK Mersin 62:89. Turecki zespół będzie następnym rywalem wrocławianek w ramach europejskich pucharów. Kolejne spotkanie zostanie rozegrane 3 listopada we Wrocławiu, a jego rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 18.30.