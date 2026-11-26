Raków Częstochowa zagra w piątek z Piastem Gliwice na stadionie przy ulicy Limanowskiego o godzinie 18.00. Spotkanie szesnastej kolejki ekstraklasy poprowadzi sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka. Po piętnastu seriach gier gliwiczanie zajmują piąte miejsce w tabeli. Częstochowianie plasują się na trzynastej pozycji i tracą do najbliższego rywala dziesięć punktów.

Początek sezonu i zmiany trenerów w Częstochowie

Gospodarze piątkowego meczu przegrali sześć pierwszych spotkań obecnych rozgrywek. W siódmej kolejce zespół przejął Tomasz Kaczmarek, a drużyna odniosła zwycięstwo 2:1 nad Motorem Lublin. Następnie częstochowianie zanotowali trzy porażki oraz wygraną w Krakowie z Wieczystą.

Po tych spotkaniach nowym szkoleniowcem został Dawid Szwarga, który samodzielnie prowadził już zespół w sezonie 2023/24. W swoim ponownym debiucie przegrał 1:2 z Wisłą, tracąc drugą bramkę w ostatniej akcji meczu. Później jego podopieczni wygrali po rzutach karnych z Motorem Lublin w Pucharze Polski, a w ekstraklasie pokonali Pogoń Szczecin, Legię Warszawa oraz Widzew Łódź.

Szwarga o rywalizacji z Piastem Gliwice

Szkoleniowiec Rakowa podkreśla, że mimo serii zwycięstw jego drużyna potrzebuje ustabilizowania formy. Na przedmeczowej konferencji odniósł się do najbliższego przeciwnika.

„Bardzo trudny mecz przed nami. Piast jest w bardzo dobrym momencie, a my jeszcze nie. Mimo ostatnich wyników. Punktowo ten mecz może pójść w obie strony, bo obie drużyny są nastawione na wygrywanie. Spodziewam się, że będzie wiele indywidualnych pojedynków, szybkich akcji i sytuacji podbramkowych. Mam nadzieję, że Piast nie będzie ich wykorzystywać, a my tak” – powiedział Dawid Szwarga.

Trener gospodarzy skomentował również dobrą postawę zespołu prowadzonego przez Daniela Myśliwca.

„Mnie postawa Piasta nie dziwi, bo to jest efekt świetnej pracy trenera Daniela Myśliwca i jego sztabu. W każdym meczu mają plan na to, jak wedrzeć się pod bramkę przeciwnika. Do tego dochodzi dobra gra w obronie. Niemniej czasem Piast wygrywał, chociaż mecze były na styku i wynik mógł być odwrotny” – stwierdził szkoleniowiec.

„Lubię rywalizację, ale nie traktuję jej personalnie. Oczywiście, staram się analizować charakterystyki trenerów drużyn przeciwnych i wiem, czym się charakteryzuje Daniel Myśliwiec, ale on wie to samo o mnie” – dodał trener Rakowa.

Nowy dyrektor techniczny i wyjazd Amorima

Dyrektorem technicznym Rakowa został Robert Góralczyk, z którym Dawid Szwarga pracował wcześniej w Katowicach. Trener sygnalizował potrzebę zatrudnienia osoby, która spojrzy na drużynę w sposób bardziej perspektywiczny. Szkoleniowiec poinformował również, że plan zimowych przygotowań do rundy wiosennej jest już prawie gotowy.

Z kolei Adriano Amorim wyjechał do Brazylii w celu poprawy kondycji psychofizycznej.

„Są rzeczy ważniejsze niż sport. To bardzo wrażliwy gracz i nie poradził sobie z wyzwaniami związanymi ze zmianą kontynentu. Klub zrobił wszystko, by mu pomóc” – podkreślił Szwarga.

W grudniu częstochowian czekają trzy mecze wyjazdowe na Mazowszu. W Pucharze Polski zmierzą się w stolicy z Polonią Warszawa, natomiast w lidze zagrają z Radomiakiem Radom i Wisłą Płock.