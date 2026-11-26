Ucieczka przed kontrolą w Chodlu

W poniedziałek przed godziną 14.00 policjanci z opolskiej drogówki zauważyli Audi A3. Jak wynika z komunikatu, kierowca jechał bez włączonych świateł mijania i zapiętych pasów bezpieczeństwa, a także rozmawiał przez telefon, trzymając go w ręku. Funkcjonariusze użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych, by zatrzymać auto do kontroli. Kierujący zignorował polecenia i rozpoczął ucieczkę ulicami Chodla.

Ucieczka w Chodlu zakończyła się uderzeniem Audi w ogrodzenie

Według policji kierowca nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na łuku drogi stracił panowanie nad Audi, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Mimo uszkodzenia kół próbował kontynuować ucieczkę, ale auto obróciło się na jezdni i zostało unieruchomione.

23-latek miał ponad 1,5 promila i nie miał uprawnień

Za kierownicą Audi siedział 23-letni obywatel Ukrainy. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdami i był za to wcześniej karany. Mężczyzna był również poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim.

Audi zabrane z parkingu. 23-latek usłyszał zarzuty

Policjanci skontaktowali się z właścicielem Audi. Ustalili, że 23-latek zabrał samochód swojego kolegi z parkingu zakładu pracy bez jego wiedzy i zgody. Mężczyzna usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 25 listopada został przekazany Straży Granicznej po tym, jak policja wystąpiła o zobowiązanie go do powrotu do kraju.

Źródło: Policja.pl