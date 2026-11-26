Napady na Nowym Świecie. Wśród ofiar byli cudzoziemcy

Latem 2026 roku do śródmiejskiej komendy zaczęły zgłaszać się osoby, które padły ofiarą napadów na Nowym Świecie. Wśród pokrzywdzonych byli obywatele Polski, Włoch, Niemiec i Ukrainy. Według ustaleń policjantów sprawcy wybierali osoby noszące złote łańcuszki i inne kosztowności. Podczas ataków stosowali przemoc, w tym szarpali ofiary, używali gazu pieprzowego, a także bili.

Gang na Nowym Świecie działał według stałego schematu

Śródmiejscy kryminalni ustalili, że osoby z kilku państw europejskich utworzyły grupę działającą według wcześniej przygotowanego planu. Jej członkowie obserwowali przechodniów na Nowym Świecie, a po wytypowaniu ofiary przystępowali do działania zgodnie z wcześniej przygotowanym planem. Część sprawców wywoływała zamieszanie i odwracała uwagę pokrzywdzonego, podczas gdy inni zbliżali się do niego. Jedna osoba zrywała łańcuszek i uciekała, a wspólnicy ułatwiali jej ucieczkę, utrudniając ofierze pościg lub zatrzymanie napastnika.

Policjanci zatrzymali członków grupy w Warszawie

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu analizowali zgromadzone materiały, weryfikowali informacje oraz łączyli poszczególne zdarzenia z konkretnymi osobami. Pierwszych zatrzymań dokonano w kilku miejscach w Warszawie, jeszcze przed zasadniczą akcją. Później funkcjonariusze weszli do sklepu monopolowego na Nowym Świecie, w którym grupa miała zebrać się, by zaatakować i okraść kolejną osobę. W akcji policjantów z komendy przy ulicy Wilczej wsparli funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Warszawie.

10 osób zatrzymanych po napadach na Nowym Świecie

W sprawie zatrzymano łącznie 10 osób w wieku od 18 do 42 lat, w tym obywateli Polski, Francji i Ukrainy. Zarzuty rozbojów usłyszało pięć osób, które sąd tymczasowo aresztował na trzy miesiące. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty pobicia, a obu objęto policyjnym dozorem. Wśród zatrzymanych były także dwie kobiety. Jedna z nich usłyszała zarzut rozboju i została objęta policyjnym dozorem. Policjanci odzyskali część skradzionych przedmiotów, a straty sięgają kilkuset tysięcy złotych. Sprawa pozostaje rozwojowa, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Źródło: Policja.pl