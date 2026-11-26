Magda Linette triumfowała w turnieju WTA w indyjskim Cennaj nieco ponad dwa tygodnie temu. Wygrana wywindowała 34-latkę z 68. na 43. miejsce w rankingu WTA. Poznaniance niewiele brakowało, by zrezygnowała ze startu, gdyż końcówka sezonu była w jej wykonaniu zbyt udana.

Za kilka dni tenisistka rozpoczyna przygotowania do kolejnego sezonu, o czym opowiedziała na konferencji prasowej.

„Po zwycięstwie w Cennaj poczułam po prostu ulgę. Ta druga część sezonu nie układała się po mojej myśli, a jednocześnie wybiegaliśmy do przyszłego roku. Na początku sezonu będę miała dużo punktów do obrony i wiedziałam, z czym to się wiąże. Dlatego zastanawialiśmy się, co zrobić, bym nie miała takiej presji już na samym początku roku” – opowiadała Linette.

Rok temu zawodniczka zakończyła starty kilka tygodni wcześniej, ponieważ czuła, że zderzyła się już ze ścianą.

„Teraz próbowaliśmy z tygodnia na tydzień szukać tych punktów, tak bym mogła w bardziej komfortowej sytuacji rozpocząć kolejny sezon. W sumie to jesteśmy dumni, że nie zrezygnowaliśmy i to mi daje też pewną perspektywę, jak zachować się w przyszłym roku” – dodała.

Krótkie wakacje. Sukcesy w Wielkich Szlemach

Dla Polki ważne w mijającym roku były także awanse do trzeciej rundy Wielkich Szlemów w Melbourne i Paryżu.

„To były naprawdę trudne losowania, wymagające rywalki. Dla mnie było to niezwykle ważne, że po tylu porażkach w pierwszych rundach w Wielkich Szlemach nastąpiło w końcu przełamanie” – wyjaśniła.

Sukces w Indiach i kilka innych rzeczy sprawiły, że wakacje tenisistki trwały dokładnie dwa i pół dnia.

„Trochę też dlatego, że pojawiły mi się jakieś nowe obowiązki, których nie miałam w planach. Poza tym finał w Cennaj przesunął się o jeden dzień i tak z pięciu planowanych wolnych dni zrobiło się dwa i pół. Nie narzekam, gdyż wcześniej zdarzało się, że nie miałam prawie w ogóle urlopu. Rok temu wyjechałam na pierwsze wakacje od czterech lat” – tłumaczyła Linette.

Zmiany w sztabie. Przygotowania na Florydzie

W październiku do sztabu szkoleniowego zawodniczki dołączył Mateusz Terczyński, który pięć lat temu był jej sparingpartnerem. Główny szkoleniowiec Mark Gellard przyznał, że miesiąc temu morale jego i Polki były na niskim poziomie i potrzebny był zastrzyk świeżej energii.

„Byliśmy wtedy w Azji i widać było, że ten sezon jest dla nas niezwykle długi. Energia obojga z nas była na niskim poziomie i taka nieco negatywna. Doszliśmy do wniosku, że nowa młoda osoba przyniesie nam dużej świeżej energii i entuzjazmu, a Mati będzie tym właściwym wyborem. Tym bardziej, że był w tym momencie dostępny. Myślę, że Magda potrzebowała mieć też czasami obok siebie rodaka, z którym mogłaby po polsku pogadać i poopowiadać polskie dowcipy” – przyznał żartobliwie Gellard.

Terczyński będzie uczestniczył w okresie przygotowawczym, który Linette rozpocznie za kilka dni na Florydzie. W sztabie pozostaje Agnieszka Radwańska.

„Mati będzie z nami też na kilku turniejach. Agnieszka z kolei pojawi się na tych samych imprezach, co w ubiegłym roku. Już wcześniej rozmawiałyśmy o tym i mniej więcej do Wimbledonu mamy już wszystko uzgodnione” – wyjaśniła tenisistka.

Plany na nowy sezon. Cel to igrzyska

Nowy rok zawodniczka rozpocznie od turniejów w Australii – Oaklands i Hobart, a następnie zagra w Australian Open. Linette nie ukrywa, że jej kariera powoli dobiega końca, choć nie wyznacza sobie terminu.

Najbliższym celem Poznanianki pozostają igrzyska w Los Angeles w 2028 roku.

„Dla mnie ta myśl, żeby zakończyć granie, jest niezwykle trudna. Póki co, nie wyobrażam sobie tego, choć wiem, że ten moment zbliża się bardzo długi krokami. To na pewno będzie dla mnie smutny moment. Chcę zakwalifikować się na igrzyska w Los Angeles, mam nadzieję, że uda mi się utrzymać poziom do tego czasu” – podsumowała.