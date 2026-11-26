Wypadek na zakopiance w rejonie Rdzawki

Do zdarzenia z udziałem trzech pojazdów doszło 26 listopada 2026 roku około godziny 7 na drodze krajowej nr 47 w rejonie Rdzawki. Dwie osoby przewieziono do szpitala. W miejscu zdarzenia zablokowano ruch, a zator na zakopiance miał około trzech kilometrów. Kierowcy stojący w korku utworzyli korytarz życia, aby umożliwić służbom dotarcie do poszkodowanych.

Pojazd pomocy drogowej utrudnił służbom przejazd korytarzem życia

Na miejsce wypadku od strony Rabki-Zdroju jechali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, używając sygnałów uprzywilejowania. Za radiowozem jechała karetka. W utworzony przez kierowców korytarz życia wjechał pojazd pomocy drogowej. Ze względu na jego gabaryty przejazd radiowozu i karetki był utrudniony. Dopiero po pokonaniu około półtora kilometra kierowca zjechał, umożliwiając przejazd karetce.

36-latek odmówił przyjęcia mandatu

Policjanci skontrolowali kierowcę pojazdu pomocy drogowej. Mężczyzna wyjaśnił, że otrzymał zlecenie i jechał na miejsce zdarzenia. Policjanci nałożyli na niego mandat karny, jednak 36-latek odmówił jego przyjęcia. Policja skieruje do Sądu Rejonowego w Nowym Targu wniosek o jego ukaranie.

Zasady tworzenia korytarza życia

Policja przypomina, że na jezdni z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku kierowcy powinni utworzyć korytarz życia dla pojazdów uprzywilejowanych. Kierowcy jadący lewym pasem powinni zjechać możliwie blisko jego lewej krawędzi, a jadący prawym pasem, możliwie blisko prawej krawędzi. Wolną przestrzeń należy pozostawić także po przejeździe pierwszego pojazdu uprzywilejowanego. Za radiowozem może jechać karetka lub kolejny zastęp ratowniczy.

Źródło: Policja.pl