Obecnie starcia na pięści w lidze NHL rzadko przypominają te sprzed dekad, w których brał udział między innymi legendarny Krzysztof Oliwa. Zazwyczaj takie pojedynki kończą się błyskawicznie, gdy tylko jeden z graczy traci równowagę albo przyjmuje kilka czystych ciosów. W połowie pierwszej tercji spotkania Boston Bruins z Winnipeg Jets przebieg wydarzeń był zupełnie inny. Napastnik Bruins Tanner Jeannot i obrońca Jets Tyrel Bauer spotkali się na środku tafli i od pierwszych sekund postawili na otwartą, trwającą blisko minutę wymianę, rezygnując z kalkulacji oraz prób klinczu, który mógłby ostudzić emocje!

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Tanner Jeannot i Tyrel Bauer stoczyli walkę roku w NHL?

Ważny moment pojedynku nastąpił bardzo szybko, kiedy hokeista Boston Bruins silnym uderzeniem strącił kask z głowy przeciwnika. Choć mogło się wydawać, że pozbawiony ochrony obrońca Winnipeg Jets Tyrel Bauer zrezygnuje z dalszej konfrontacji, zawodnik wykazał się dużą determinacją i kontynuował walkę. Przez kolejne kilkadziesiąt sekund obaj gracze bez przerwy zadawali ciosy sierpowe, czemu towarzyszyła głośna reakcja kibiców na trybunach oraz kolegów z obu zespołów.

Obecni na tafli sędziowie przez długi czas nie przerywali pojedynku i pozwolili rywalom rozstrzygnąć spór na własnych zasadach, interweniując dopiero wtedy, gdy obaj wyraźnie opadli z sił. Nagranie z tego zdarzenia błyskawicznie obiegło media społecznościowe na całym świecie i wywołało mnóstwo komentarzy wśród kibiców oraz ekspertów. Redakcja ESPN Mexico opublikowała wideo ze starcia i podsumowała je słowami: „WALKA ROKU W NHL! Walili się na całego!”.

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W sieci szybko pojawiło się znacznie więcej wpisów określających to starcie na lodzie mianem walki roku. Jeannot oraz Bauer wykazali się podczas tej wymiany zawziętością i odpornością porównywalną z postawą największych gwiazd organizacji UFC. Obaj hokeiści mierzą około 190 centymetrów wzrostu i ważą blisko 100 kilogramów, co sprawiło, że ich pojedynek wzbudził jeszcze większy podziw!

¡LA PELEA DEL AÑO EN LA NHL! 🤯 Se dieron con todo 💥 💥 💥 https://t.co/mPgXpi99QA— ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 26, 2026