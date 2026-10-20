Pobicie w powiecie trzebnickim. Trzech mężczyzn trafiło do aresztu

Poszkodowany 23-latek z urazem głowy trafił do szpitala

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na drodze w nocy z 15 na 16 października 2026 roku. Z przekazanych informacji wynikało, że poszkodowany ma **uraz głowy**, co potwierdzili policjanci skierowani na miejsce zdarzenia. Z uwagi na fakt, że kontakt z rannym 23-latkiem był utrudniony, funkcjonariusze wezwali pomoc medyczną. Po decyzji ratowników medycznych mężczyzna został **przetransportowany do szpitala**, aby otrzymać kwalifikowaną pomoc.

Policjanci z Obornik Śląskich ustalili przebieg zdarzenia

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Obornikach Śląskich natychmiast zajęli się ustalaniem okoliczności tego pobicia. Mundurowi analizowali zebrane ślady, weryfikowali kolejne informacje i docierali do świadków mogących znać przebieg nocy. Praca operacyjna pozwoliła ustalić, że za atakiem stoi **trzech mężczyzn**. Już następnego dnia po zdarzeniu policjanci zatrzymali mieszkańców powiatu trzebnickiego w wieku 17, 20 oraz 26 lat.

Zarzuty za pobicie z użyciem niebezpiecznych przedmiotów

Zatrzymani trafili do policyjnej celi, podczas gdy funkcjonariusze gromadzili dowody i przesłuchiwali kolejne osoby. Na podstawie zebranego materiału w prokuraturze przedstawiono im zarzuty pobicia z wykorzystaniem **niebezpiecznych przedmiotów**. Takie działanie naraziło poszkodowanego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo mężczyźni w wieku 20 i 26 lat usłyszeli zarzuty kierowania gróźb karalnych z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Tymczasowy areszt dla trzech zatrzymanych mężczyzn

Sąd po zapoznaniu się z dowodami przychylił się do wniosku prokuratora o izolację podejrzanych. Wobec wszystkich trzech mężczyzn zastosowano **tymczasowy areszt na trzy miesiące**. Za zarzucane im czyny grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do 8 lat. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury, a intensywne działania policjantów pozwoliły na szybkie odtworzenie przebiegu całego zajścia.

Źródło: Policja.pl