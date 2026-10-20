Jesienią twoje dłonie są suche i szorstkie? Zmieszaj te dwa kuchenne składniki i nałóż na 10 minut. Skóra na dłoniach będzie miękka i zregenerowana

Jesienią i zimą skóra dłoni staje się przesuszona i szorstka z powodu chłodnego wiatru, niskich temperatur i suchego powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach.

Aby nawilżyć dłonie, możesz przygotować domową maseczkę, która także zmiękczy skórę.

Maseczkę można stosować raz w tygodniu, pamiętając o wykonaniu próby uczuleniowej i nie nakładaniu na uszkodzoną skórę.

Dlaczego dłonie potrzebują jesienią dodatkowej pielęgnacji?

Skóra dłoni jest szczególnie narażona na działanie czynników zewnętrznych. Często myjemy ręce, korzystamy z detergentów, a podczas chłodnych miesięcy wystawiamy je na wiatr i mróz. W dodatku suche powietrze w ogrzewanych pomieszczeniach sprzyja utracie wilgoci. Z tego powodu skóra staje się szorstka, mniej elastyczna i może zacząć się łuszczyć. Niekiedy pojawiają się również zaczerwienienia oraz drobne pęknięcia. Właśnie dlatego jesienią i zimą warto poświęcić dłoniom nieco więcej uwagi. Regularne stosowanie kremu ochronnego, noszenie rękawiczek i delikatne mycie rąk to podstawa. Pomocnym dodatkiem do codziennej rutyny może być także domowa maseczka.

Jogurt naturalny i miód - duet na przesuszoną skórę

Nie trzeba wcale wyszukanych składników, aby przygotować prosty kosmetyk do pielęgnacji dłoni. Wystarczą dwa produkty, które wiele osób ma już w swojej kuchni, a mianowicie jogurt naturalny i miód. Jogurt naturalny zawiera między innymi kwas mlekowy, a jego kremowa konsystencja ułatwia rozprowadzenie mieszanki na skórze. Miód działa jako humektant, czyli pomaga przyciągać i zatrzymywać wodę. Może też pozostawić dłonie przyjemnie miękkie w dotyku.

Piękna prosto z kuchni - domowe kosmetyki

Jak zrobić domową maseczkę na dłonie?

Przygotowanie maseczki jest banalnie proste. Wystarczy mała miseczka, łyżeczka miodu oraz dwie łyżeczki jogurtu naturalnego bez dodatku cukru i aromatów.

Sposób przygotowania i stosowania:

Wymieszaj jogurt z miodem, aż powstanie gładka masa. Nałóż cienką warstwę na czystą skórę dłoni, omijając uszkodzone miejsca. Pozostaw maseczkę na około 10-15 minut. Spłucz letnią wodą, delikatnie osusz ręce i wmasuj krem nawilżający lub natłuszczający.

Przed pierwszym użyciem warto wykonać próbę na niewielkim fragmencie skóry. Miód i produkty mleczne mogą uczulać, dlatego w razie pieczenia, swędzenia lub zaczerwienienia należy od razu zmyć mieszankę. Nie nakładaj jej na pęknięcia ani otwarte ranki.

Mały rytuał, który warto wprowadzić do jesiennej rutyny

Domową maseczkę można stosować okazjonalnie, na przykład raz w tygodniu, jeśli skóra dobrze ją toleruje. Najważniejsza pozostaje jednak codzienna pielęgnacja. Krem po każdym myciu rąk, rękawiczki na zewnątrz i łagodne środki myjące pomogą ograniczyć przesuszenie. Jeśli dłonie są mocno zaczerwienione, bolesne lub pękają mimo stosowania kremów, warto skonsultować się z dermatologiem.

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