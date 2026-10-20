Kradzież włosów w Gdańsku. Zatrzymano trzy osoby podejrzane o włamania do hurtowni

Włamanie do hurtowni włosów w Gdańsku

Zgłoszenie o przestępstwie wpłynęło do gdańskich funkcjonariuszy 28 kwietnia 2026 roku. Policjanci ustalili, że tej samej nocy zamaskowani sprawcy dostali się na teren firmy, a następnie weszli na salę sprzedażową. Podejrzani zapakowali do przyniesionych toreb włosy naturalne przeznaczone do przedłużania, których wartość wyceniono na blisko 1 000 000 zł, po czym uciekli z miejsca zdarzenia. Sprawą zajęli się kryminalni oraz śledczy, którzy zabezpieczyli monitoringi, zebrali ślady i przesłuchali świadków, co pozwoliło na wytypowanie osób odpowiedzialnych za te czyny.

Zatrzymanie podejrzanych kobiet i odzyskanie mienia

Pierwsza z podejrzanych osób, 32-letnia gdańszczanka, została zatrzymana przez mundurowych 20 sierpnia 2026 roku. W jej miejscu zamieszkania policjanci odnaleźli część włosów pochodzących z kradzieży. Kolejne działania miały miejsce 10 września 2026 roku w Pruszczu Gdańskim, gdzie w ręce policji wpadła 38-letnia kobieta. Podczas zatrzymania miała ona przyczepione do swoich włosów te, które prawdopodobnie zostały wcześniej skradzione. Tego samego dnia funkcjonariusze zabezpieczyli kolejną partię towaru w jednym z salonów fryzjerskich w Straszynie.

Udział kontrterrorystów w zatrzymaniu 46-latka

Równolegle z działaniami w sierpniu 2026 roku kryminalni wspierani przez policyjnych kontrterrorystów zatrzymali 46-letniego mężczyznę na terenie Pruszcza Gdańskiego. W jego domu funkcjonariusze zabezpieczyli przedmioty służące do popełnienia przestępstw. Choć początkowo sąd zastosował wobec niego dozór, to po odwołaniu prokuratora sąd wyższej instancji zdecydował o tymczasowym aresztowaniu. Z tego powodu mężczyzna został ponownie zatrzymany 13 października 2026 roku w miejscowości Wiele i obecnie przebywa w areszcie.

Zarzuty i grożąca kara za kradzieże z włamaniem

W toku prowadzonych czynności śledczy ustalili, że zatrzymane osoby brały udział we włamaniach do hurtowni w Kowalach w kwietniu 2026 roku oraz w Poznaniu w lipcu 2026 roku. Cała trójka usłyszała po trzy zarzuty kradzieży z włamaniem oraz spowodowania strat opiewających na kwotę ponad 1 000 000 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl