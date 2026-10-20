Te urządzenia pobierają prąd nawet wtedy, gdy z nich nie korzystasz. Sprawdź, co masz w domu

Wiele urządzeń elektronicznych pobiera energię elektryczną nawet wtedy, gdy wydają się wyłączone, ponieważ pozostają w trybie czuwania, utrzymują połączenie z siecią lub czekają na sygnał umożliwiający szybkie uruchomienie.

Do sprzętów, którym warto przyjrzeć się w pierwszej kolejności, należą telewizory, dekodery, konsole do gier i komputery, jednak rzeczywiste zużycie prądu zależy od modelu, ustawień oraz dodatkowych funkcji.

Choć pobór energii przez nieużywane ładowarki jest zazwyczaj niewielki, odłączanie niepotrzebnych akcesoriów i wyłączanie sprzętów, które nie muszą działać przez całą dobę, może pomóc ograniczyć zbędne zużycie prądu.

Aby ustalić, które urządzenia rzeczywiście zwiększają rachunki za energię, warto sprawdzić ich specyfikację techniczną lub skorzystać z miernika poboru prądu, zamiast zakładać, że każdy sprzęt pozostawiony w gniazdku zużywa tyle samo energii.

Te urządzenia pobierają prąd, gdy są wyłączone - telewizor, dekoder i konsola

Jednymi z najczęściej spotykanych urządzeń pozostających w trybie czuwania są telewizory, dekodery telewizyjne i konsole do gier. Niektóre modele czekają na sygnał z pilota, aktualizują oprogramowanie albo utrzymują połączenie z siecią. Ich pobór energii zależy od konstrukcji, ustawień i funkcji, dlatego nie można przyjąć jednej wartości dla wszystkich urządzeń.

Jeżeli nie korzystasz z określonego sprzętu przez dłuższy czas, sprawdź, czy można całkowicie wyłączyć go przyciskiem lub w ustawieniach. Warto jednak pamiętać, że odłączenie od zasilania może uniemożliwić zaplanowane aktualizacje albo nagrywanie programów. Zanim zmienisz sposób użytkowania, upewnij się więc, że nie wyłączasz funkcji, na których ci zależy.

Urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Wyłącz je z gniazdka, a oszczędzisz fortunę. Twój portfel ci za to podziękuję

Uważaj też na router, komputer i ładowarki

Router internetowy zwykle musi pozostawać włączony, aby zapewniać dostęp do sieci, dlatego nie ma sensu odłączać go od prądu za każdym razem, gdy wychodzisz na chwilę z pokoju. Można natomiast sprawdzić, czy nie działa dodatkowy sprzęt sieciowy, którego już nie używasz. Podobnie jest z komputerami i monitorami — tryb uśpienia często zużywa mniej energii niż praca, ale nie zawsze oznacza zerowy pobór prądu.

Warto również przyjrzeć się ładowarkom pozostawionym w gniazdkach. Ich zużycie energii bez podłączonego telefonu zależy od modelu, a w przypadku nowoczesnych ładowarek zwykle jest niewielkie. Mimo to odłączanie nieużywanych akcesoriów może pomóc uporządkować domową instalację i ograniczyć niepotrzebne zużycie. Szczególnie warto zwracać uwagę na uszkodzone, nadmiernie nagrzewające się lub bardzo stare zasilacze.

Jak sprawdzić, co naprawdę zużywa prąd?

Nie trzeba zgadywać, które urządzenie pobiera najwięcej energii. Najdokładniejszą odpowiedź daje pomiar, na przykład za pomocą odpowiedniego miernika zużycia energii podłączanego do gniazdka. Warto sprawdzić instrukcję urządzenia i upewnić się, że miernik jest przeznaczony do danego obciążenia. Można również zajrzeć do specyfikacji technicznej sprzętu, gdzie producenci niekiedy podają informacje o poborze mocy w trybie czuwania.

Najważniejsze jest rozróżnienie urządzeń, które muszą działać przez całą dobę, od tych, które można bezpiecznie wyłączać. Nie ma potrzeby odłączać wszystkiego od gniazdek za każdym razem, gdy wychodzimy z domu. Warto jednak wyrobić sobie nawyk sprawdzania ustawień, wyłączania nieużywanego sprzętu i wybierania energooszczędnych trybów. Oszczędności zależą od liczby urządzeń i ich rzeczywistego poboru energii, dlatego najlepiej zacząć od pomiarów zamiast zakładać, że każdy sprzęt zużywa tyle samo.