Policjanci znaleźli w samochodzie ponad 30 kg mefedronu

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, działając na podstawie własnych ustaleń operacyjnych, zauważyli na jednej z posesji w mieście samochód, którym byli zainteresowani. W pojeździe znajdowali się 26-letni mieszkaniec Pabianic i jego 33-letni kolega. Podczas legitymowania obu mężczyzn policjanci znaleźli w samochodzie dwie torby sportowe z substancjami psychotropowymi. Zabezpieczyli ponad 30 kilogramów narkotyków. Wstępne badanie wykazało, że był to mefedron. Kolejne substancje psychotropowe znaleźli przy 26-latku.

Strzelba gazowa, maczety i narkotyki w mieszkaniu 26-latka

Pod nogami pasażera znajdowała się strzelba gazowa przeznaczona do wystrzeliwania gumowych kul, załadowana jednak metalowymi kulami. W samochodzie policjanci znaleźli też maczety i ostrzałkę. Zabezpieczyli wszystkie te przedmioty. Następnie przeszukali mieszkanie zajmowane przez 26-latka. Znaleźli tam ponad kilogram suszu roślinnego, wstępnie zidentyfikowanego jako marihuana, oraz ponad 600 gramów mefedronu.

Dwaj mężczyźni tymczasowo aresztowani po policyjnej akcji w Pabianicach

Policjanci przeszukali także mieszkanie 22-letniej znajomej 26-latka, która przebywała w jego mieszkaniu. Znaleźli tam kolejne narkotyki. W mieszkaniu 33-latka zabezpieczyli ponad 30 gramów marihuany. Łącznie podczas działań policjanci zabezpieczyli ponad 32 kilogramy środków odurzających. Dokładny skład substancji ustalą badania laboratoryjne. Zatrzymali 26-latka, 33-latka oraz 22-letnią kobietę. Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających i zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 10 lat więzienia. Kobieta usłyszała zarzut posiadania środków odurzających. Grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl