Iga Świątek o współpracy z Darią Abramowicz i presji. Padły mocne słowa o dziennikarzach

Istotną częścią wywiadu było omówienie wpływu Darii Abramowicz na rozwój kariery polskiej tenisistki. Iga Świątek wspominała rok 2021, w którym jej życie całkowicie się odmieniło po wygraniu turnieju Roland Garros. Wówczas podpisała pierwsze wielkie umowy ze sponsorami, co wywołało u niej poczucie, że musi nieustannie zwyciężać i sprostać wymaganiom otoczenia.

„Moim zdaniem najważniejsze jest to, że ona dostrzega pewne rzeczy, zanim jeszcze do nich dojdzie” – tłumaczyła Świątek. „Ona po prostu przewiduje wyzwania, które mogą pojawić się na mojej drodze. Wie, jak powinnam do nich podejść. Znaczna część naszej pracy w minionym roku polegała na tym, że towarzyszyła mi w podróżach, poznawała mnie jeszcze lepiej, dzięki czemu mogła być bardziej pomocna. Pomogła mi również lepiej się zorganizować, nie tylko na korcie, ale także poza nim” – wyznała.

Polska sportsmenka zdradziła również, że dzięki współpracy z Darią Abramowicz opanowała sztukę odpowiedniej regeneracji. Wcześniej zawodniczka prawie w ogóle nie robiła sobie przerw od treningów, co stwarzało poważne zagrożenie dla jej zdrowia oraz przyszłych występów na korcie.

Iga Świątek uderza w dziennikarzy i mówi o presji reprezentowania Polski

Podczas spotkania z Mikaelą Shiffrin poruszono także wątek nieprzychylnych publikacji prasowych. Polska tenisistka wyjaśniła, że rozumie zawód fanów po przegranych meczach i próbuje podchodzić z dystansem do ich wpisów. Zdecydowanie większy problem stanowi dla niej styl oceniania stosowany przez część przedstawicieli mediów.

„To, co boli mnie nieco bardziej, to złośliwość i skłonność do oceniania w wykonaniu niektórych dziennikarzy. W tym także »ekspertów«, czyli ludzi, którzy za takich uchodzą, choć nigdy nie byli w zawodowym tourze i nie widzieli na oczy turnieju tenisowego” – powiedziała.

Triumfatorka sześciu turniejów wielkoszlemowych odniosła się ponadto do występów w biało-czerwonych barwach. Zauważyła, że nadzieje fanów potrafią bardzo ciążyć, zwłaszcza w trakcie najbardziej prestiżowych imprez sportowych. „Czasami czuję, jakbym niosła na swoich barkach cały naród, zwłaszcza gdy kibice oczekują, że zdobędę dla nich trofeum” – wyznała Świątek. Równocześnie tenisistka podkreśliła, że postrzega swój status jako doskonałą okazję do motywowania młodzieży oraz wywierania dobrego wpływu na przyszłe generacje zawodników.