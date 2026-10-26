Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się? Mąż nagrywa ze starej kawalerki

Historia związku Anety i Roberta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Historia relacji Anety Czajkowskiej i Roberta Żuchowskiego rozpoczęła się w 2021 roku na planie szóstej odsłony telewizyjnego eksperymentu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Zostali oni dobrani przez specjalistów występujących w programie, którzy zdecydowali o ich wspólnej przyszłości. Nowożeńcy błyskawicznie się porozumieli, a w finale show zgodnie ogłosili decyzję o pozostaniu w małżeństwie.

Wkrótce po programie uczestniczka zdecydowała się przyjąć nazwisko męża, a ich rodzina zaczęła się powiększać. W lutym 2022 roku para powitała na świecie syna Mikołaja, a w późniejszym czasie urodziła się również ich córka Hania. Ponieważ małżonkowie regularnie publikowali w sieci prywatne kadry, jakiekolwiek odstępstwa od tej normy natychmiast zwracały uwagę ich obserwatorów.

Z kolei u schyłku 2025 roku para przekazała wieści o zmianie miejsca zamieszkania i przeprowadzce do stolicy. Taki krok był podyktowany kłopotami zdrowotnymi ich młodszej pociechy, Hani. Aneta Żuchowska relacjonowała w tamtym okresie proces szukania docelowego lokum, w którym cała rodzina mogłaby zamieszkać na stałe.

„Najpierw dom, potem sama ziemia, potem znowu domy patrzyliśmy... ale jest za drogo niestety, postanowiliśmy przystopować z kupnem własnego domu marzeń. Jeszcze chwila. Ale nie z miejsca, w którym w przyszłości mamy żyć. Wynajęliśmy coś po prostu. Trafiło się z dnia na dzień. Więc jesteśmy i stąd już będzie łatwiej o szukanie czegoś naszego” - przekazała w tamtym czasie Aneta Żuchowska.

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Robert Żuchowski nagrywa w dawnej kawalerce. Fani pytają o Anetę

W ostatnim czasie użytkownicy sieci zaczęli uważnie analizować obecną codzienność pary. Internauci dostrzegli, że podczas gdy Aneta mieszka w Warszawie, Robert coraz częściej przebywa w swoich rodzinnych okolicach. Dodatkowe obawy wśród obserwujących wywołał fakt, że z ich profili w mediach społecznościowych zniknęły nowe, wspólne zdjęcia, które dawniej publikowali bardzo chętnie.

Kolejne spekulacje napędza internetowa działalność samego uczestnika programu. Żuchowski realizuje bowiem materiały promujące catering dietetyczny we wnętrzach swojej starej kawalerki, którą zajmował jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Dla części widzów, próbujących dociec prawdy o relacji bohaterów show, jest to bardzo wymowny sygnał, choć samo korzystanie z dawnego lokalu nie stanowi ostatecznego dowodu na rozpad związku.

Aneta Żuchowska odpowiada internautom na pytania o pomoc męża

Zaniepokojeni fani postanowili zapytać o sytuację bezpośrednio samą zainteresowaną. Szczególne poruszenie wywołała publikacja, w której żona Roberta pożaliła się na przytłaczający ją nadmiar codziennych zadań.

„Bo kto inny to zrobi? Nikt” - stwierdziła we wpisie Aneta Żuchowska.

Część komentujących kobiet zwróciła jej wówczas uwagę, że w domowych obowiązkach powinien odciążyć ją przecież mąż. Na jedną z takich sugestii uczestniczka zareagowała jedynie krótkim „pfff” oraz emotikonami wyrażającymi śmiech. W odpowiedzi na kolejny wpis dotyczący wsparcia ze strony partnera, Aneta Żuchowska odpisała krótko i wymownie.

„Wszyscy to wiemy. I co z tego?” - skwitowała uczestniczka programu.

Tego typu reakcje natychmiast wywołały w internecie lawinę kolejnych pytań o aktualny stan ich małżeństwa. Obserwatorzy zestawiają gorzkie wpisy Anety z zachowaniem Roberta oraz jego filmami nagrywanymi w dawnym mieszkaniu.

W tej chwili brakuje jednak oficjalnych informacji, które potwierdzałyby kryzys lub definitywne rozstanie uczestników eksperymentu. Zarówno materiały wideo z kawalerki, jak i internetowe przepychanki słowne nie pozwalają jednoznacznie ocenić przyszłości tej relacji. Widzowie kibicujący parze ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nadal wypatrują jasnej deklaracji od samych małżonków i dzielą się swoimi spostrzeżeniami pod postami Roberta na Instagramie.

Szkoda tylko że bez żony... przecież nie są razem a to ja nie w temacie... Nigdzie nie widziałam żadnych info bo o tym nie mówią ale to widac Nie przegap: Żona Adama Małysza wystroiła się na ślub. Nie uwierzycie, co miała na sobie Izabela Małysz. Tylko spójrzcie!

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta i Robert Żuchowscy mają drugie dziecko!