Agnieszka Jaskółka zasłynęła rolą Angeli w Psach. Nagle zniknęła z show-biznesu. Co dziś robi i jak wygląda aktorka?

Agnieszka Jaskółka przyszła na świat 22 maja 1975 roku w Warszawie, choć jej dokładny rok urodzenia nie jest do końca znany. Niektóre źródła podają, iż urodziła się w 1978 roku, choć raczej jest to mało prawdopodobne, zważywszy na fakt, iż sama przyznała, że w momencie angażu do filmu miała zaledwie siedemnaście lat. Jej kariera filmowa rozpoczęła się w zasadzie przypadkowo. Piękna Agnieszka zwróciła uwagę Lidii Popiel, żony Bogusława Lindy, która dostrzegła ją w jednym z domów handlowych. To właśnie tam wychowana na warszawskim Grochowie Agnieszka Jaskółka pracowała jako hostessa. W 1992 roku Popiel wykonała sesję zdjęciową siedemnastolatki i pokazała fotografie reżyserowi Władysławowi Pasikowskiemu, który właśnie przygotowywał się do nakręcenia filmu fabularnego Psy, w którym główną rolę miał grać właśnie Bogusław Linda. Agnieszka Jaskółka zrobiła ogromne wrażenie na legendarnym reżyserze, który zaangażował ją do roli Angeli Wenz.

Zagraniczne filmy nakręcone w Polsce | To Się Kręci #17

Miała przed sobą wielką karierę. Z powodu rodzinnej tragedii porzuciła aktorstwo i wyjechała za granicę

Agnieszka Jaskółka mimo młodego wieku nie bała się odważnych scen w kultowej dziś produkcji. Za swoją kreację aktorską otrzymała nawet nagrodę za drugoplanową rolę kobiecą podczas 17. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Choć dzięki roli Angeli Wenz drzwi do kariery stały przed nią otworem, młodą aktorkę spotkała ogromna tragedia rodzinna, która sprawiła, że porzuciła aktorstwo i wyjechała z kraju. Kiedy miała siedemnaście lat, jej mama została zamordowana podczas napadu rabunkowego na ich apartament. Złodzieje, którzy od dawna obserwowali dom dyrektor finansowej jednej z dużych firm, byli przekonani, że cała rodzina wyjechała. Kiedy pojawili się w mieszkaniu, zastali w nim matkę Jaskółki, którą zabili, ponieważ zobaczyła ich twarze. Młoda niezawodowa aktorka mimo ogromnego rozgłosu, jaki dała jej rola w "Psach" postanowiła wyjechać z kraju i spełniać się w modelingu. W późniejszych latach mieszkała między innymi w Stanach Zjednoczonych i Francji. Choć na długi czas zniknęła, to zagrała jeszcze epizodyczne role w kilku innych produkcjach, m.in. w: "Teraz albo nigdy!" czy "Weekend". W 2010 roku znów o sobie przypomniała, występując w 12. edycji "Tańca z gwiazdami", w której partnerował jej Rafał Maserak. Niestety, jej powrót do show-biznesu okazał się być klapą i od tamtej pory Jaskółka nie wystąpiła już w żadnej produkcji, mimo iż podobno Pasikowski złożył jej propozycję powrotu do 3. części "Psów.

Agnieszka Jaskółka dziś wiedzie spokojne życia z dala od blasku fleszy. W 2017 roku wyszła za mąż i skupia się na życiu rodzinnym.

Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak dziś wygląda filmowa Angela z "Psów".