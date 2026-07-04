Awans Egiptu na MŚ 2026. Zaskakujący gest trenera po meczu

Jak przebiegał mecz i co zrobili kibice?

Spotkanie Egiptu z Australią w ramach mistrzostw świata było niezwykle zacięte i wymagało dogrywki. Po regulaminowych dziewięćdziesięciu minutach oraz dodatkowym czasie gry na tablicy wyników widniał remis jeden do jednego. O ostatecznym awansie zadecydowały rzuty karne, które afrykańska drużyna wygrała ostatecznie w stosunku cztery do dwóch. Tym samym egipska reprezentacja zameldowała się w jednej ósmej finału wielkiego turnieju. Ten świetny wynik stanowi bez wątpienia ogromny sukces dla wszystkich piłkarzy oraz całego sztabu szkoleniowego.

Zaraz po zakończeniu sportowej rywalizacji na murawie stadionu w Arlington doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem opiekuna kadry. W przestrzeni internetowej natychmiast udostępniono nagrania wideo dokumentujące zaskakujące zachowanie głównego trenera zespołu. Hossam Hassan spacerował po boisku z rozpostartą palestyńską flagą, co spotkało się z ogromnym entuzjazmem zebranych kibiców. Zgromadzeni na obiekcie sympatycy zaczęli głośno skandować w odpowiedzi hasła domagające się całkowicie wolnej Palestyny. Sam selekcjoner podczas pomeczowych wypowiedzi zadedykował to cenne zwycięstwo dwóm bliskim sobie narodom.

- Moje serce i dusza są z nimi – powiedział Egipcjanin w wywiadzie po meczu, który jego drużyna rozstrzygnęła w rzutach karnych 4-2.

Jakie będą konsekwencje manifestacji na MŚ 2026?

Szkoleniowiec afrykańskiej drużyny narodowej nie słynie w przestrzeni publicznej z żadnych stanowczych deklaracji religijnych ani opinii politycznych. Mimo to po wygranym w piątek starciu postanowił zadedykować pucharowy sukces dobrym oraz szlachetnym obywatelom obu wspieranych państw. Światowa federacja piłkarska nie opublikowała jeszcze oficjalnego komunikatu dotyczącego zachowania selekcjonera podczas pomeczowej celebracji tego awansu. Działacze międzynarodowi na co dzień starają się bardzo kategorycznie ograniczać wszelkie polityczne komunikaty na zielonej murawie. Podczas mundialu w Katarze stanowczo zakazano europejskim kadrom noszenia charakterystycznych opasek wspierających międzynarodową inicjatywę antydyskryminacyjną.

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się siódmego października dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku silnym atakiem Hamasu na terytorium Izraela. W wyniku działań militarnych śmierć poniosło ponad siedemdziesiąt trzy tysiące osób, a miliony straciły bezpieczny dach nad głową. Środowisko sportowe z całego świata regularnie odnosi się do wydarzeń politycznych, czego dowodem było niedawne zachowanie hiszpańskiego gracza Barcelony. Na początku roku Lamine Yamal prezentował palestyńskie barwy podczas oficjalnego fetowania tytułu krajowego mistrza. Izraelski minister obrony zareagował na to bardzo ostro i publicznie potępił tego zawodnika, określając ten konkretny gest czynem bezpośrednio podżegającym do nienawiści.