Iga Świątek żegna się z Wimbledonem. Zaskakująca porażka w trzeciej rundzie

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-04 17:15

Iga Świątek zakończyła swój udział w wielkoszlemowym Wimbledonie już w trzeciej rundzie. Polska tenisistka, rozstawiona w turnieju z numerem trzecim i broniąca tytułu, niespodziewanie uległa w dwóch setach Alexandrze Eali z Filipin.

Rakieta tenisowa i piłka leżą na trawiastym korcie przed siatką. O porażce Igi Świątek na Wimbledonie przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Rakieta tenisowa i żółta piłka leżą na trawiastym korcie przed siatką o zachodzie słońca.

Sensacyjna porażka w trzeciej rundzie

Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek pożegnała się z wielkoszlemowym turniejem w Londynie. Polska tenisistka przegrała w trzeciej rundzie z Alexandrą Ealą z Filipin. Zawodniczka grająca z numerem 29. okazała się lepsza od broniącej tytułu Polki, wygrywając 7:6 (11-9), 6:2.

Dla Igi Świątek to powtórka scenariusza z 2024 roku, kiedy również zakończyła udział w Wimbledonie na trzeciej rundzie. Mecz z Filipinką był ich trzecim spotkaniem w historii. Eala po raz drugi w karierze pokonała reprezentantkę Polski w bezpośrednim pojedynku na światowych kortach.

Spadek w światowym rankingu

Porażka na tak wczesnym etapie turnieju ma poważne konsekwencje dla pozycji Polki. Iga Świątek zanotuje bolesny spadek w światowym zestawieniu tenisistek. Po wimbledońskim niepowodzeniu opuści trzecie miejsce i spadnie co najmniej na szóstą pozycję w rankingu WTA.

Spotkanie trzeciej rundy gry pojedynczej zakończyło marzenia o obronie tytułu. Wynik meczu Alexandra Eala (Filipiny, 29) - Iga Świątek (Polska, 3) to 7:6 (11-9), 6:2. Turniej w Londynie toczy się dalej już bez udziału najlepszej w ostatnich latach polskiej tenisistki.