Iga Świątek odpada z Wimbledonu. Zaskakująca porażka w trzeciej rundzie

Dlaczego Iga Świątek odpadła z Wimbledonu

Główną przyczyną przegranej polskiej tenisistki była ogromna liczba niewymuszonych błędów. Iga Świątek popełniła ich aż 44, co daje średnią dwóch pomyłek na gema. Polka psuła nawet proste piłki tuż przy siatce. Alexandra Eala zagrała znacznie spokojniej i zanotowała tylko 21 niewymuszonych błędów. Mniejsza liczba zagrań wygrywających Filipinki nie wpłynęła negatywnie na jej końcowy sukces.

Od samego początku obie zawodniczki prezentowały nerwowy tenis. Gemy były bardzo długie i często rozgrywano je na przewagi. Jako pierwsza rywalkę przełamała Iga Świątek, obejmując prowadzenie 2:1 w pierwszym secie. Reprezentantka Filipin błyskawicznie jednak odrobiła straty i przejęła pełną inicjatywę na korcie. Odskoczyła na 5:3 i miała nawet piłkę setową przy własnym podaniu.

Jakie będą konsekwencje porażki w turnieju?

Polka zdołała doprowadzić do tie-breaka, w którym ostatecznie przegrała 9-11. Drugiego seta Eala rozpoczęła od wygrania czterech gemów z rzędu. Polska tenisistka przegrała partię 2:6 i cały mecz. Z Alexandrą Ealą zmierzyła się po raz trzeci w karierze i poniosła drugą porażkę. Reprezentantka Filipin odniosła w ten sposób siódme zwycięstwo nad zawodniczką z czołowej dziesiątki rankingu.

W kolejnej fazie wielkoszlemowych zmagań Alexandra Eala zmierzy się z Jasmine Paolini. Rozstawiona z numerem 13 Włoszka gładko pokonała Greczynkę Marię Sakkari 6:1, 6:2. Wczesne odpadnięcie z Wimbledonu sprawi, że Iga Świątek spadnie w rankingu. Polka osunie się z trzeciego na co najmniej szóste miejsce. Ostatnią tenisistką, która obroniła tytuł na trawiastych kortach w Londynie, pozostaje od dziesięciu lat Serena Williams.