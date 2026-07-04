Dramatyczny start Aleksandry Mirosław. Polka traci rekord przed własną publicznością

Aleksandra Mirosław zdyskwalifikowana w Krakowie. Amerykanka pobiła jej czas

To właśnie dzięki urodzonej w Lublinie zawodniczce wspinaczka zyskała w naszym kraju ogromną rzeszę fanów. Reprezentantka Polski sięgnęła w 2024 roku po olimpijskie złoto i ustanowiła kolejny w karierze rekord globu (łącznie biła rekord świata osiem razy). W lutym 2026 roku Aleksandra Mirosław ogłosiła ostateczną decyzję o sportowej emeryturze, wskazując obecny sezon jako swój pożegnalny. Występ przed własną publicznością zaplanowano na sobotę, 4 lipca, w ramach zawodu Pucharu Świata w Krakowie. Niestety, wydarzenie to zamieniło się dla utytułowanej Polki w pasmo sportowych nieszczęść. Tego dnia padł kolejny najlepszy czas na świecie, ale jego autorką nie była mistrzyni z Paryża. Najlepsze dotychczasowe osiągnięcie odebrała jej Amerykanka Emma Hunt, która pokonała ścianę w 5,99 sekundy, jako pierwsza w historii łamiąc barierę sześciu sekund. To jednak nie koniec fatalnych wieści z małopolskiej areny. Z powodu popełnionego falstartu Lublinianka poniosła dyskwalifikację i zakończyła zmagania z zerowym dorobkiem punktowym. Taki obrót spraw na sam koniec zawodowej drogi, w dodatku przed rodakami, jest wyjątkowo bolesny, jednak w pełni wpisuje się w specyfikę sportowej rywalizacji. Promykiem nadziei dla polskich kibiców okazała się świetna postawa Natalii Kałuckiej, która wywalczyła ostatecznie drugą lokatę na podium krakowskich zawodów.

Mistrzyni olimpijska z Paryża ogłasza rozbrat ze sportem

Swoją kluczową decyzję polska mistrzyni przekazała opinii publicznej dokładnie w dniu swoich 32. urodzin, które obchodziła 2 lutego 2026 roku. „Od dłuższego czasu wiedziałam, jak chciałabym się pożegnać ze światem sportu w tej roli. Na szczycie. Na swoich warunkach. W swój sposób. I teraz, jak skończyłam 32 lata, ten dzień nadszedł. Chciałabym wam powiedzieć, że sezon 2026 będzie moim ostatnim sezonem startowym” – ogłosiła mistrzyni olimpijska z Paryża. Mimo zbliżającego się odejścia złotej medalistki, polska wspinaczka ma przed sobą świetlaną przyszłość. Znakomitą dyspozycję na międzynarodowych arenach prezentują obecnie siostry Kałuckie. Oprócz wspomnianej wyżej Natalii, świetnymi wynikami może pochwalić się również Aleksandra, brązowa medalistka igrzysk, która w ostatnim czasie mocno zbliżyła się do ustanowienia globalnego rekordu.

Prawdziwy popis Polki! Aleksandra Mirosław mistrzynią świata we wspinaczce sportowej na czas

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Mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław najpierw poprawiła rekord świata, potem cyfry na murze