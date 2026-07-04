KGHM Zagłębie Lubin pokonało Pogoń Szczecin w sparingu. Kto strzelił gole dla Miedziowych?

Grek bohaterem sparingu w Opalenicy

Spotkanie kontrolne dwóch zespołów występujących w piłkarskiej ekstraklasie rozegrano w Opalenicy w województwie wielkopolskim. To właśnie tam piłkarze KGHM Zagłębia Lubin przebywają na obozie przygotowawczym przed nowymi rozgrywkami. Miedziowi wygrali z Pogonią Szczecin 2:0, a wynik ustalono już w pierwszej połowie spotkania.

Obydwa gole dla drużyny z Dolnego Śląska zdobył grecki zawodnik Michalis Kossidis. Wynik otworzył w dziewiątej minucie ze skutecznie wykonanego rzutu karnego. Drugie trafienie zanotował w 29. minucie, ustalając tym samym końcowy rezultat pierwszego przedsezonowego sprawdzianu pomiędzy tymi ekipami.

Z kim Zagłębie i Pogoń zagrają na inaugurację sezonu?

Dla podopiecznych trenera Leszka Ojrzyńskiego był to trzeci udany mecz kontrolny tego lata. W poprzednich grach lubinianie odnieśli zwycięstwa nad Miedzią Legnica (3:0) oraz słowackim FK Zeleziarne Podbrezova (3:2). W następnym sparingu ich rywalem będzie czeski Banik Ostrawa.

Z kolei Pogoń Szczecin ma za sobą wygraną nad Dynamem Berlin w stosunku 3:0. W harmonogramie przygotowań szczecinian zaplanowano jeszcze spotkania z Chrobrym Głogów oraz mistrzem Austrii, Sturmem Graz. W inauguracyjnej kolejce nowego sezonu Pogoń zmierzy się 24 lipca o godz. 20.30 z Legią Warszawa, natomiast Zagłębie zagra z Piastem Gliwice 27 lipca o godz. 19. Oba zespoły wystąpią w roli gospodarzy.