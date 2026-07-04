Zmarł Grzegorz Miętus. Miał 33 lata

Smutny dzień dla polskich skoków

W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek narciarski z Dzianisza. Ostatnio pracował jako trener bazowy w kadrze narodowej juniorów. Informację o jego śmierci przekazał Polski Związek Narciarski.

Był to doświadczony szkoleniowiec, który przez lata zajmował się trenowaniem zawodników w klubie AZS Zakopane, a także współpracował w ramach struktur Polskiego Związku Narciarskiego.

„Z wielką przykrością odebraliśmy informację o śmierci Grzegorza Miętusa, który był trenerem bazowym w kadrze juniorów. Były skoczek narciarski z Dzianisza miał 33 lata. To bardzo smutny dzień dla polskich skoków narciarskich” – przekazała federacja w internetowym komunikacie.

Jak przebiegała kariera Grzegorza Miętusa?

Jako zawodnik Grzegorz Miętus startował na arenie międzynarodowej. Był uczestnikiem mistrzostw świata juniorów oraz Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy. Rywalizował także w konkursach Pucharu Świata, w których dwukrotnie udało mu się wywalczyć pucharowe punkty.

Największym sukcesem w jego karierze był brązowy medal mistrzostw świata juniorów z 2009 roku w Szczyrbskim Jeziorze, zdobyty w rywalizacji drużynowej. Zespół ten współtworzyli z nim Maciej Kot, Jakub Kot oraz Andrzej Zapotoczny. Miętus stawał również na podium mistrzostw Polski.