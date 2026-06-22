Zwyciężczyni "Love Island" DRUGI RAZ się zaręczyła. To wiemy o jej partnerze

Kim jest Magda Lichota?

Magda Lichota zyskała ogólnopolską rozpoznawalność dzięki udziałowi w 4. edycji randkowego reality show „Love Island. Wyspa miłości” (2021 rok). W programie stworzyła silną relację z Wiktorem Biernackim. Para od początku była faworytami i bez trudu wygrała swoją edycję. Ich związek rozwijał się na oczach fanów, a w 2022 roku, podczas gościnnego występu w 6. odsłonie show, Wiktor oświadczył się Magdzie w willi. Były to pierwsze zaręczyny w historii polskiego formatu. Para jednak rozstała się w 2024 roku.

Po rozstaniu z Wiktorem Magda drastycznie zmieniła fryzurę, rzucając blond na rzecz ciemniejszego koloru. Zamiast płakać w poduszkę, przekuła miłosną porażkę w internetowy biznes. Na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 160 tysięcy ludzi, przestała być tylko „dziewczyną z reality show”. Zaczęła kręcić prześmiewcze i cholernie popularne rolki o tym, jak beznadziejne bywają randki i związki. W 2025 roku wzięła nawet udział w "The 50" na Prime Video, gdzie spotkała... swojego byłego narzeczonego.

Magda Lichota z "Love Island" spotkała w nowym programie swojego ex. Jak zareagowała?

Magda Lichota w nowym związku. Kim jest jej narzeczony?

Magda Lichota od dłuższego czasu spotyka się z Dominikiem Sadzawickim. Nie ukrywa swojego szczęścia. Pisała nawet fanom, że mężczyzna spełnia wszystkie jej oczekiwania co do wspólnej przyszłości. Jak się okazało, ma też wobec niej poważne plany. W czerwcu 2026 roku Magda Lichota otrzymała zaręczynowy pierścionek podczas jednej z podróży, na Santorini.

- Zoba co dostałam - napisała Magda.

Fani nie ukrywali swojego szczęścia i zaczęli masowo składać gratulacje influencerce.

Kim jest narzeczony Magdy Lichoty?

Dominik Sadzawicki to był młodzieżowy reprezentant Polski w piłce nożnej mężczyzn. Mężczyzna urodził się w 1994 roku w Poznaniu. Grał w takich klubach jak:

Górnik Zabrze,

GKS Katowice,

Stal Mielec,

Nieciecza,

Stal Rzeszów,

Kotwica Kołobrzeg.

W PKO BP Ekstraklasa rozegrał w swojej karierze 30 spotkań. 70 za to w Betclic 1 lidze.

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