Banasiuk się wygadał. Wiadomo, co Boczarska zrobi z pieniędzmi, jeśli wygra "Taniec z gwiazdami"

Magdalena Boczarska to jedna z gwiazd wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami", która już w najbliższą niedzielę powalczy o awans do wielkiego finału. Wielu fanów programu uważa, że aktorka ma realne szanse na zwycięstwo. Jej choreografie od początku robią ogromne wrażenie zarówno na widzach, jak i jurorach, którzy wielokrotnie nagradzali ją i Jacka Jeschke maksymalnymi ocenami.

Poczynania Magdy na parkiecie uważnie śledzi jej wieloletni partner, również aktor, Mateusz Banasiuk. Za kulisami ćwierćfinałowego odcinka show udzielił on wywiadu, w którym został zapytany o to, czy rozmawiali z Boczarską o ewentualnej wygranej i tym, jak rozdysponowaliby nagrodę pieniężną. W odpowiedzi zdradził plany swojej partnerki. Aktorka, podobnie jak wcześniej Agata Kulesza i Mikołaj "Bagi" Bagiński, zdecydowała, że w przypadku zwycięstwa przekaże wygraną na cele charytatywne.

Boczarska odda wygraną na cele charytatywne

Mateusz Banasiuk - wieloletni partner Magdaleny Boczarskiej - przyznał w rozmowie z "Faktem", że rozmawiał z ukochaną na temat jej ewentualnej wygranej w programie. Aktor nie chciał robić tajemnicy z ich konwersacji i wyjawił, na co gwiazda przeznaczyłaby nagrodę pieniężną, gdyby to właśnie ją widzowie wybrali zwyciężczynią najpopularniejszego show w naszym kraju. Warto wspomnieć, że w tej edycji, tak jak w ubiegłej, jubileuszowej, uczestnicy ponownie walczą o 200 tysięcy złotych.

Nie wiem, czy Magda już mówiła o tym oficjalnie, ale jeżeli miałaby to szczęście i sięgnęłaby po Kryształową Kulę razem z Jackiem, to całe pieniądze przekazałaby na cele charytatywne - wyznał na łamach "Faktu".

Aktor dodał też, że bardzo przeżywa występy ukochanej i matki jego dziecka.

Przeżywam ogromny stres za każdym razem, bo wiem, co to znaczy stanąć na tym parkiecie, jakie to jest wyzwanie i, że te kilkadziesiąt sekund udowodnienia, że zrobiło się wielki postęp, że zapamiętało się całą choreografię. Na to składa się bardzo dużo elementów i każdy z nich może się wysypać, więc jak widzę Magdę, to wiem, jak dużo pracowała. Każdy jej taniec okupiony jest gigantycznym, heroicznym wysiłkiem - wyjawił.